¡Toma precauciones! Habrá cierres en la carretera México-Cuernavaca este 2 y 3 de septiembre: Horarios y rutas

Si acostumbras a transitar por la carretera libre México-Cuernavaca, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, anunció cierres para los próximos días.

¿Qué partes de la carretera estarán cerradas, en qué horarios y qué otras rutas puedes tomar?

Cierres en la México-Cuernavaca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que llevará a cabo trabajos de conservación vial en la carretera federal México-Cuernavaca.

Los trabajos en la zona serán por la colocación de una obra de drenaje para prevenir que la vialidad pública se afecte por acumulación de agua.

¿En qué parte de la carretera México-Cuernavaca habrá cierres?

El personal de la SICT trabajará directamente a la altura de la población de Parres, dentro de la alcaldía Tlalpan.

Las afectaciones viales se concentrarán de forma específica en el kilómetro 41+700 de esta importante vialidad que conecta a la capital del país, CDMX, con el estado de Morelos, generando un cierre parcial en ambos sentidos.

#ComunicadoSICT 🗞️



Informa SICT cierre parcial de la carretera México-Cuernavaca, en ambos sentidos. pic.twitter.com/2g4NJA1gdb — CENTRO SICT MORELOS (@SICTMorelos) August 31, 2026

Días y horarios en que estará cerrada la México-Cuernavaca

Para reducir las afectaciones al tráfico de todos los días, la dependencia programó los arreglos únicamente en horario nocturno.

Los cortes quedaron agendados de la siguiente manera:



Primer cierre: Inicia el miércoles 2 de septiembre a las 8 de la noche y termina el jueves 3 de septiembre a las 6 de la mañana.



Inicia el miércoles 2 de septiembre a las 8 de la noche y termina el jueves 3 de septiembre a las 6 de la mañana. Segundo cierre: Comienza el jueves 3 de septiembre a las 8 de la noche y reabre el viernes 4 de septiembre a las 6 de la mañana.

Rutas alternas para evitar la carretera federal México-Cuernavaca

Las mismas autoridades viales aconsejaron a los conductores planear sus salidas con anticipación y utilizar vías secundarias mientras duran los trabajos.

Las opciones sugeridas para evitar la zona de obras son la Autopista México-Cuernavaca, MEX-95D, y la Carretera Federal San Gregorio-Oaxtepec, MEX-113.

Habrá personal de la SICT con señalamientos

Durante todo el tiempo que duren las labores de mantenimiento, la SICT mantendrá señalamientos viales de color naranja en puntos clave del tramo.

También, habrá personal capacitado que apoyará en el flujo del tránsito para dar paso y evitar accidentes mecánicos o viales.