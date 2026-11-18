Si estabas preguntándote si habría otro descanso escolar esta semana, las autoridades educativas ya dieron el anuncio de suspensión de clases en un estado del país.

Este miércoles 18 de noviembre se confirmó la suspensión de clases presenciales para el próximo viernes 20 de noviembre de 2026 con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿En qué estado aplica exactamente esta medida y a qué alumnos beneficia?

¿Dónde se suspenden las clases el viernes 20 de noviembre?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, SEP, la suspensión de actividades escolares presenciales aplicará este viernes 20 de noviembre únicamente en el municipio de Puebla.

Esto significa que los estudiantes de la capital poblana podrán disfrutar de un fin de semana largo, mientras que en el resto de los municipios y entidades del país las actividades continúan conforme a lo previsto.

📢🏫 Informamos que este viernes 20 de noviembre habrá suspensión de actividades escolares presenciales en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos (inicial hasta superior), únicamente en el municipio de Puebla, debido a la conmemoración del 116… pic.twitter.com/fC9DXs64K6 — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) November 18, 2026

¿Qué escuelas no tienen clases el viernes?

La dependencia estatal comentó que la medida abarca tanto a las escuelas públicas como a las instituciones privadas.

Incluye a todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta nivel superior.

¿Por qué se suspendieron clases el viernes?

El motivo de este ajuste en las actividades escolares es la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Las autoridades señalaron que esta acción cumple con los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana para fortalecer la identidad comunitaria y la conciencia histórica con el análisis de los acontecimientos del país.

Horario y ruta del desfile cívico-militar del 20 de noviembre

A la par de la suspensión en las aulas, la SEP de Puebla invitó a toda la comunidad escolar a presenciar el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo.

El recorrido comenzará en punto de las 9:00 de la mañana sobre el boulevard Héroes 5 de Mayo y calle 43 oriente.

⚠️¡Toma tus precauciones!⚠️

Este viernes 20 de noviembre habrá cierres viales por el desfile que recorrerá el Bulevar 5 de Mayo, de Av. 43 Oriente-Poniente, Bulevar Sánchez Pontón y Calle 20 de Noviembre.

Usa vías alternas como Circuito Juan Pablo II, Diagonal Defensores y 11 o… pic.twitter.com/iGmTQ3wm46 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) November 18, 2026

¿Cuándo regresan los alumnos a clases?

Tras concluir este puente escolar de fin de semana, los estudiantes de todos los niveles educativos en la capital poblana retomarán sus clases presenciales de manera normal el lunes 23 de noviembre, fecha en que también arranca el periodo oficial para la primera firma de boletas en educación básica.