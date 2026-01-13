Hallan a joven muerta dentro de un auto en Pedregal de Santo Domingo, CDMX

Al sur de la Ciudad de México (CDMX), una joven fue encontrada sin vida al interior de un automóvil estacionado sobre la colonia P edregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán.

El hallazgo ocurrió en plena vía pública durante la tarde del lunes 12 de enero, por lo que generó un fuerte despliegue policial en la zona.

¿De qué murió la mujer encontrada en Santo Domingo?

De acuerdo con los primeros reportes, la joven se encontraba dentro de un automóvil estacionado cuando fue localizada sobre Eje 10 y la calle Texalpa. Minutos más tarde, vecinos alertaron a las autoridades tras notar que la unidad llevaba varias horas sin movimiento.

La zona fue acordonada por peritos de la Fiscalía capitalina, pero hasta ahora, no se ha informado sobre signos de violencia, ni si el caso podría estar relacionado con un delito.

De manera extraoficial se ha dado a conocer que la víctima murió por enfermedad, pero serán las autoridades quienes confirmen la causa de muerte.

Una joven fue encontrada muerta al interior de un vehículo estacionado en el Eje 10 y la calle #Texalpa, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, @Alcaldia_Coy



Peritos de la Fiscalía levantaron el cuerpo, al momento se desconoce la causa de su fallecimiento.



Tras la lamentable noticia, familiares acudieron a reconocer el cuerpo, confirmando que se trata de una joven de entre 23 y 24 años, sin que se sepa más datos sobre su identidad.

Percepción de inseguridad en CDMX

Con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025, la percepción de inseguridad en la capital ha mostrado una tendencia a la baja, situándose cerca del 60% hacia finales de año.

Aunque el gobierno capitalino insiste que se ha reportado una disminución en delitos de alto impacto desde 2019, lo cierto es que cada día se reportan nuevos asesinatos y desapariciones.

Para octubre, al menos cinco alcaldías eran reconocidas como las más inseguras:



Iztapalapa – 74.8%

Gustavo A. Madero – 73.2%

Tláhuac – 68.8%

Xochimilco – 67.6%

Tlalpan – 64.4%

En contraste, estas zonas de la ciudad reportaron menor percepción de inseguridad:

