Trágico hallazgo en Álvaro Obregón: Localizan adulto mayor sin vida al interior de una camioneta

Trágica mañana en CDMX. Un adulto mayor fue encontrado sin vida al interior de una camioneta estacionada dentro de una unidad habitacional, ubicada en la Av. Tamaulipas y calle San Miguel, colonia Estado de Hidalgo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Vecinos fueron quienes se percataron que el hombre se encontraba adentro del vehículo.

Así fue el hallazgo del adulto mayor al interior de una camioneta; FGJ ya investiga

Paramédicos llegaron al lugar de los hechos tras el reporte de los vecinos, confirmando que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales; se desconoce la causa de muerte, así cómo la razón por la que se encontraba en la camioneta.

Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona; el auto estaba cubierto por una lona de color azul. Por su parte, integrantes del Heroico Cuerpo de Bombero apoyaba en las labores correspondientes.

Al lugar también arrobaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron las diligencias necesarias para recabar indicios y determinar las causas del fallecimiento de este hombre.

Sin identificar: Esto se sabe sobre el hallazgo del adulto mayor en la alcaldía Álvaro Obregón

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del adulto mayor ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Tampoco se dio información sobre si familiares o personas cercanas a la víctima fueron notificadas de la muerte de este hombre al interior de una camioneta en la Álvaro Obregón.

Elementos de la policía capitalina y de la Fiscalía General de Justicia continúan en el lugar de los hechos realizando las diligencias necesarias para obtener más información de este caso.

¿Qué hacer si encuentras una escena del crimen o una persona sin vida en CDMX?

Si encuentras un cadáver o una escena del crimen en la Ciudad de México, debes llamar de inmediato a los servicios de emergencia para reportarlo a las autoridades.

