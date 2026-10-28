Dejan hielera con una cabeza humana frente al Poder Judicial en Coatzacoalcos, Veracruz

Este miércoles 28 de octubre, dos hechos distintos causaron preocupación, el hallazgo de una cabeza humana dentro de una mochila, acompañada de un mensaje amenazante, y la muerte de un trabajador de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

¿Dónde encontraron una cabeza humana en Coatzacoalcos?

Durante la madrugada de este miércoles fue localizada una mochila con una cabeza humana en las inmediaciones de un edificio del Poder Judicial, en la zona oeste de Coatzacoalcos.

Junto a los restos había una cartulina con amenazas y señalamientos contra una persona identificada en el mensaje como Carlos “Calzón”. El escrito también hacía referencia a dos jóvenes presuntamente asesinados en la sección 10 de Cárdenas, Tabasco, así como a otros dos cuya desaparición se habría registrado en el tramo carretero Cárdenas-Huimanguillo.

Elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios de identificación.

Los señalamientos de la cartulina no han sido confirmados oficialmente. Hasta el momento, tampoco se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

¿Qué se sabe del trabajador encontrado muerto en Ciudad Olmeca?

En otro hecho, un trabajador de 49 años, adscrito a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, fue encontrado sin vida al interior de un cárcamo de aguas residuales en la colonia Ciudad Olmeca.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba un golpe en la cabeza. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado si murió a consecuencia de un accidente o si hubo algún hecho delictivo.

Las circunstancias de su muerte deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

¿Qué relación tienen los hechos de Coatzacoalcos con los casos de Tabasco?

El mensaje encontrado junto a la mochila menciona presuntos homicidios y desapariciones en Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco. No obstante, estas referencias forman parte de los señalamientos escritos en la cartulina y no confirman por sí mismas una conexión entre los casos.

Las autoridades deberán establecer la identidad de la víctima, verificar la información del mensaje y determinar si existe alguna relación con otros hechos violentos.