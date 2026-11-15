Hallan camioneta calcinada y restos de 4 personas en límites de Oaxaca y Chiapas; buscan confirmar si son empresario y tres trabajadores

Un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales terminó con el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida al lado de la carretera internacional 190, en el tramo que lleva hacia Tonalá, Chiapas.

El despliegue empezó tras la denuncia por la desaparición de cuatro personas vistas por última vez el pasado 11 de noviembre en el municipio oaxaqueño de Chahuites.

Así se dio con los restos y en qué va la investigación.

Desaparecen cuatro personas en Chahuites, Oaxaca

Todo empezó tras la denuncia por la no localización de cuatro personas vistas por última vez el pasado 11 de noviembre de 2026 en Chahuites, Oaxaca.

Por estos hechos se emitieron fichas de búsqueda para dar con el paradero de Gustavo Allard Herrera, de 59 años; Víctor Hugo Alvarado Villalobos, de 38 años; Noel López Ruíz, de 40 años; y Ángela Villalobos Hernández, de 31 años.

Gustavo Allard es un empresario, quien iba a acompañado de una empleada y dos escoltas, según versiones locales.

En colaboración interestatal, fiscalías de Oaxaca y Chiapas localizan cuatro cuerpos sin vida; se trabaja en proceso forense para su identificación*



Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, derivado de los… pic.twitter.com/gW496tfThz — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 15, 2026

Realizan operativo de búsqueda con drones

Durante la mañana del sábado 14 de noviembre, las fiscalías de Oaxaca y Chiapas desplegaron un operativo que incluyó recorridos por tierra y sobrevuelos con drones.

En las labores participaron agentes estatales de investigación, unidades especializadas en desaparición, binomios K9, la Policía Estatal de Oaxaca, así como elementos de la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Hallan dos cuerpos y una camioneta calcinada

Cuando se inspeccionó un barranco al lado de la carretera internacional 19, en el tramo hacia Tonalá, el personal localizó dos cuerpos de hombres parcialmente calcinados a unos 31 metros de profundidad.

Más abajo, a 85 metros, ubicaron una camioneta color gris totalmente calcinada, con características similares a la unidad en la que viajaban las víctimas, junto con los restos calcinados de otras dos personas.

Proceso forense para confirmar la identidad de las víctimas

Por las condiciones en que fueron hallados los restos, las autoridades informaron que por el momento no es posible confirmar de forma preliminar sus identidades.

El equipo forense ya trabaja en las pruebas para determinar con certeza científica y legal si corresponden a las cuatro personas reportadas como desaparecidas.

🆘 Calcinados y ejecutados: aparecen los cuatro levantados en la carretera a Tapanatepec



🕯️ Fueron localizados sin vida el empresario Gustavo Allard Herrera, su trabajadora Ángela Villalobos Hernández y los policías auxiliares Noel López Ruiz y Víctor Hugo Alvarado Villalobos.… pic.twitter.com/9oboHbmuoY — ‎ ‎יהוהBenditoResplandorיהוה (@NADIASANABIA) November 14, 2026

Inician investigación para dar con asesinos

Tras concluir el levantamiento en el lugar del hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió las líneas de investigación para reconstruir cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables de este suceso registrado en la zona limíte entre ambos estados.