Familias que desentierran cientos de cuerpos ante el olvido del Estado en Sonora | Desaparecidos en México

La geografía de Sonora, marcada por sus sierras y zonas áridas, ha dejado de ser un paisaje natural para transformarse en un auténtico territorio de aniquilación. En este escenario de desolación, las familias han tenido que tomar las herramientas que el Estado les niega para encontrar a sus desaparecidos.

La historia de Carlos, quien inició la labor de rastreo para localizar a su hermano el 22 de marzo de 2020, luego de que este fuera visto por última vez el 1 de diciembre de 2019. Desde que comenzó su andar en el año 2000, este buscador ha logrado extraer de la tierra o hallar sobre la superficie 400 restos humanos, una cifra que evidencia la magnitud de la tragedia.

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La crisis es profunda y el sentimiento de abandono es constante. Mientras las instituciones gubernamentales intentan maquillar la realidad con estadísticas que apenas alcanzan los 11 mil casos, quienes recorren los cerros tienen otros datos.

Los registros de los colectivos sugieren que la cifra de personas ausentes supera los 40 mil. Esta brecha informativa no es casualidad; los buscadores denuncian que las autoridades carecen de datos precisos o, peor aún, se niegan sistemáticamente a reconocer el tamaño real del exterminio que ocurre en la frontera.

Hallazgos que queman: Calcinados en Camino a las Mariposas

La indignación se desbordó frente a las puertas de la Fiscalía General de Justicia de Nogales, punto de partida para una jornada de búsqueda que se extenderá hasta el 16 de mayo.

El destino principal fue el paraje conocido como Camino a las Mariposas, un sitio que en apenas días previos ya había entregado 16 cuerpos. La realidad que encuentran bajo el sol es aterradora: los criminales no solo matan, sino que intentan borrar toda huella mediante siete fuego.

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En esta zona, la mayoría de los hallazgos consisten en restos humanos quemados, abandonados debajo de los árboles. La saña es evidente. Tan solo el pasado jueves, los colectivos localizaron 11 resultados positivos en siete fosas clandestinas.

Los rastreadores describen escenas donde los fragmentos óseos se mezclan con cobijas, intentando ocultar lo que la tierra termina por escupir. Al día siguiente de ese descubrimiento, la persistencia de las familias permitió recuperar otros dos restos más, desafiando el silencio del desierto.

Una bitácora de dolor que no se detiene

El arranque de la actual jornada de búsqueda no ha dado tregua a la tristeza ni a la rabia. Durante las primeras 24 horas de labores, fueron extraídos CINCO cadáveres adicionales, los cuales se acumulan a los 16 reportados durante la semana anterior. Cada hueso que emerge de la arena es un grito de auxilio y una prueba del fracaso institucional en materia de seguridad.

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La ruta del dolor no termina en Nogales. El calendario de estos colectivos, que buscan desesperadamente llevar paz a sus hogares y recuperar a seres queridos como Juan Alonso, continuará este martes 12 en la localidad de Caborca. Posteriormente, el rastreo se extenderá hacia Sonoyta y San Luis Río Colorado. Es una lucha contra el tiempo y contra la omisión de un sistema que prefiere ignorar los campos de exterminio antes que enfrentar la realidad de sus desaparecidos.

