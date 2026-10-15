Hallan dos cadáveres envueltos en plástico en Tlalnepantla; ¿qué se sabe del caso?

Hallan dos cuerpos envueltos en plástico en la colonia San Lucas Patoni, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en un hecho que generó movilización en la zona.

Qué se sabe sobre los cuerpos hallados en Tlalnepantla?

Por ahora, la información disponible sobre el caso es limitada. Se ha confirmado la localización de dos cadáveres envueltos en plástico en San Lucas Patoni, pero las circunstancias del hecho todavía no han sido esclarecidas.

Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades den a conocer más detalles sobre la identidad de las víctimas y los posibles responsables de abandonar los cuerpos en la zona.

La información se mantiene en desarrollo, a la espera de nuevos datos oficiales que permitan conocer más sobre este caso.

Revisarán cámaras de vigilancia para esclarecer el hallazgo

Como parte de las indagatorias, se espera que las autoridades revisen las cámaras de vigilancia de la zona para tratar de obtener información que permita establecer cómo llegaron los cuerpos al sitio y quién los dejó ahí.

Las imágenes podrían aportar indicios sobre los movimientos registrados en las inmediaciones y ayudar a reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer resultados de esta revisión ni se ha confirmado que exista algún sospechoso identificado.

