¡Graban asalto en Tecamachalco y son amenazados! Sujetos armados apuntan a testigos que captaban robo de automovilista

Un automovilista fue víctima de asalto por presuntos delincuentes armados mientras se encontraba en el tránsito de la avenida de las Fuentes, en su cruce con Fuente de los Ángeles, en Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México, la tarde del martes 13 de octubre; el violento robo quedó registrado en video y, según la denuncia de quienes grabaron la escena, uno de los agresores les apuntó con una pistola cuando descubrió que estaban documentando el hecho.

El reporte difundido por los testigos ubica el incidente alrededor de las 14:39 horas; de acuerdo con su versión, dos delincuentes armados se acercaron a un Volkswagen Jetta que estaba detenido en el tráfico y cometieron el asalto antes de retirarse del lugar; los denunciantes también aseguraron que intentaron solicitar ayuda mediante el número de emergencias 911, pero no consiguieron que los comunicaran con personal de Seguridad Pública del Estado de México.

Así ocurrió el asalto en avenida de las Fuentes

La denuncia describe un robo cometido en una vialidad de Tecamachalco, donde el tránsito mantenía detenido al conductor del Jetta. En ese momento, los presuntos responsables se aproximaron y lo despojaron de sus pertenencias, según el relato compartido en redes sociales.

La grabación realizada desde otro vehículo permitió documentar parte de lo ocurrido; sin embargo, el material disponible no permite establecer por sí solo la identidad de los involucrados ni confirmar si las autoridades ya iniciaron una investigación por estos hechos.

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🚨Un asalto a un automovilista fue captado en video este miércoles 14 de octubre sobre la avenida de las Fuentes, esquina con Los Ángeles, en #Tecamachalco, @Edomex De acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales, los presuntos asaltantes se percataron de que estaban siendo grabados desde otro vehículo y apuntaron con una pistola a quienes registraban los hechos. Los denunciantes también señalaron que llamaron al 911 para solicitar apoyo, pero aseguran que no recibieron respuesta. ➡️ https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 15, 2026

Sujetos armados amenazaron a quienes grababan el robo

Los testigos indicaron que los presuntos asaltantes advirtieron que estaban siendo grabados y reaccionaron apuntándoles con un arma de fuego; la amenaza, de acuerdo con su denuncia, ocurrió mientras registraban el asalto desde un automóvil cercano.

Denunciantes aseguran que no lograron comunicarse con Seguridad Pública

Después de presenciar el asalto, los testigos dijeron que marcaron al 911 para pedir apoyo; no obstante, afirmaron que no lograron establecer contacto con Seguridad Pública del Estado de México por esa vía.

Hasta el momento no se cuenta con datos que confirmen la detención de los presuntos responsables ni una postura oficial sobre el reporte; tampoco se ha precisado el monto de lo robado o si el conductor presentó una denuncia formal.