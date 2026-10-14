Localizan cinco cuerpos en fosa clandestina en Atotonilco de Tula, Hidalgo

Los restos de cinco personas fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en la localidad de Texas, perteneciente al municipio de Atotonilco de Tula, en los límites territoriales entre el Estado de Hidalgo y el Estado de México. El hallazgo fue confirmado de manera oficial a través de un boletín emitido este 14 de octubre por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), como resultado de un operativo de campo realizado en coordinación directa con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

El procesamiento del sitio estuvo a cargo del personal pericial de la Procuraduría estatal, cuyas diligencias permitieron la exhumación y recuperación de los cinco cuerpos. Ante estos hechos, el Gobierno de Hidalgo manifestó su compromiso institucional de llevar a cabo los peritajes forenses necesarios dentro de sus atribuciones para lograr la identificación plena de los restos, garantizando una restitución digna a sus familiares y respetando en todo momento la dignidad de las víctimas.

Autoridades y colectivos de búsqueda darán seguimiento a hallazgo de fosa clandestina

Las autoridades estatales expresaron su solidaridad con las familias que continúan en la búsqueda de seres queridos desaparecidos, asegurando que la atención directa, respetuosa y con datos verificados constituye una prioridad durante este proceso. La zona del hallazgo, al colindar con municipios mexiquenses, ha sido históricamente vigilada por corporaciones de seguridad debido a la presencia de grupos delictivos que operan en los límites interestatales

Finalmente, la CBPEH y la PGJEH informaron que mantienen una mesa de coordinación permanente interinstitucional, así como canales abiertos de comunicación con colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y colectivos de familiares para dar seguimiento continuo e informar sobre los avances de las investigaciones en el ámbito de su competencia.