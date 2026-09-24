“La burocracia llegó 5 años tarde”: la crítica de Óscar Balderas por los restos de niños hallados en fosas

Óscar Balderas cuestionó la respuesta del Estado tras el hallazgo de dientes de leche en fosas clandestinas y señaló cinco años de omisiones ante los crímenes contra menores.

Y es que, en Zacapu, Michoacán, madres buscadoras reportaron el hallazgo de alrededor de mil 600 dientes de leche entre restos humanos calcinados en un sitio señalado como un posible lugar de incineración clandestina. Las piezas fueron recuperadas durante trabajos de búsqueda realizados desde 2021.

Durante una entrevista en Hechos AM, con Manuel López San Martín, el periodista Óscar Balderas retomó el caso y habló de aproximadamente 500 niños que habrían sido incinerados, aunque esta cifra corresponde a lo expuesto en su investigación y no ha sido confirmada oficialmente mediante peritajes. La FGR mantiene pendientes los análisis que permitan determinar a cuántas víctimas corresponden los restos y establecer su identidad.