Se recuperaron “presuntos” restos humanos del submarino Titán: Guardia Costera de Estados Unidos

La Guardia Costera de EE.UU. informó que se han recuperado "presuntos" restos humanos del casco destrozado de un sumergible Titán que sufrió una implosión durante un viaje al centenario naufragio del Titanic a principios de este mes.

Un buque de bandera canadiense trajo a tierra los restos del sumergible Titán que implosionó durante un viaje al centenario naufragio del Titanic a principios de este mes, matando a las cinco personas que iban a bordo.

Una grúa sacó los fragmentos destrozados del submarino Titán que reposaban en el buque Horizon Arctic y los depositó en un camión en el puerto de St. John's, en Terranova.

Se espera que los restos del Titán arrojen más luz sobre la causa de la catastrófica implosión en la que murieron todas las personas que iban a bordo: el director ejecutivo de OceanGate Expeditions, Stockton Rush; el multimillonario británico Hamish Harding; el empresario de origen paquistaní Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman; y el oceanógrafo francés Paul-Henri Nargeolet.

No estaba claro hacia dónde se dirigían los restos. Guardia Costera de Estados Unidos

La semana pasada, las autoridades canadienses y estadounidenses anunciaron investigaciones sobre el incidente del submarino Titán, que ha suscitado dudas sobre la naturaleza no regulada de este tipo de expediciones.

La semana pasada, un vehículo robótico de buceo descubrió el sumergible Titán operado por OceanGate Expeditions a unos 488 metros de la proa del Titanic, poniendo fin a una búsqueda multinacional de supervivientes que duró cinco días.

BREAKING: The U.S. Coast Guard says it has likely recovered human remains from the wreckage of the Titan submersible, which imploded last week and killed all five people on board. https://t.co/eMepoCN4iY — The Associated Press (@AP) June 28, 2023

¿Carecía de seguridad el submarino Titán?

El cofundador de OceanGate Expeditions, propietaria del sumergible Titán que implosionó durante una inmersión para ver los restos del Titanic, defendió el compromiso de su presidente ejecutivo con la seguridad y la gestión de riesgos después de que muriera junto a otras cuatro personas en la nave.

Guillermo Söhnlein, quien cofundó OceanGate con Stockton Rush en 2009, dejó la empresa en 2013 y retuvo una participación minoritaria. Rush piloteaba el sumergible Titán en el viaje que comenzó el domingo. Los restos de la embarcación fueron encontrados el jueves pasado.

"Stockton era uno de los gestores de riesgos más astutos que he conocido. Era muy reacio a los riesgos. Estaba muy consciente de los riesgos de operar en el entorno del océano profundo y muy comprometido con la seguridad", dijo Söhnlein a Reuters.

Las preguntas sobre la seguridad de Titán surgieron en 2018 durante un simposio de expertos de la industria sumergible y en una demanda del exjefe de operaciones marinas de OceanGate, que se resolvió más tarde ese año. Este incidente ha provocado más debates tras conocerse la tragedia del submarino.