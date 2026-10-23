ÚLTIMA HORA: Localizan sin vida a Ariana, niña que salió con su abuelita a buscar una vaca en Chiapas

La búsqueda que movilizó a pobladores y autoridades en el norte de Chiapas concluyó con un desenlace desgarrador. La mañana de este viernes, la Secretaría de Protección Civil confirmó el hallazgo sin vida de Ariana, la menor de 10 años de edad que se encontraba desaparecida desde el pasado 19 de octubre en el municipio de Ostuacán.

La tragedia comenzó cuando la pequeña y su abuela, la Sra. Miriam, salieron de su domicilio con dirección a un rancho ubicado en la comunidad de Tanchichal para revisar una vaca. Al no retornar a su hogar, sus familiares y vecinos iniciaron de inmediato las labores de rastreo por veredas y caminos aledaños.

El 20 de octubre, el cuerpo de la señora Miriam fue localizado sin vida, envuelto en bolsas de plástico negras y cubierto con una lona, confirmando que había sido víctima de un homicidio. Sin embargo, en ese momento no se encontró pista alguna sobre el paradero de la niña.

Durante días, los habitantes de Tanchichal y zonas circundantes se unieron a las brigadas de búsqueda, recorriendo terrenos difíciles y exigiendo a las instancias de seguridad acelerar las investigaciones para dar con la pequeña.

Pese a los esfuerzos desplegados en la región, la confirmación de las autoridades de Protección Civil este viernes ratificó la localización de la menor sin signos vitales. Las autoridades ministeriales y la Fiscalía General del Estado de Chiapas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar el móvil del doble crimen y dar con los responsables de este atentado que enluta a la entidad.