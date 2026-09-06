Placas sobrepuestas y una caja fuerte: Esto encontraron en el auto de los presuntos asesinos del tecladista de Camilo Séptimo

Las autoridades del Estado de México revelaron los contenidos del automóvil en el cual escaparon los presuntos responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, así como de su familia, ocurrido en Atizapán.

¿Qué hallaron las autoridades en el auto de los presuntos asesinos del tecladista de Camilo Séptimo?

Los sujetos, Diego Sebastián y Gerardo “N” usaron un automóvil gris para transportarse el 1 de septiembre de 2026, donde en el interior encontraron una caja fuerte vacía, en el cual había una memoria USB que contenía contraseñas de criptomonedas con un valor superior a los 3 millones de pesos.

Además, en el mismo vehículo había identificaciones del músico, así como de su esposa. También encontraron tijeras y cinta adhesiva.

Por estos hechos, el día de hoy, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación legal. (2/2) pic.twitter.com/biYrHHCYoF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

Los detalles de la audiencia y los cargos que enfrentan los detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo

Un día antes del crimen, Diego Sebastián ordenó a Gerardo que consiguiera un desarmador plano, uno de cruz, cinchos grandes, guantes negros y cubrebocas. Estos objetos, así como un rollo de cinta adhesiva, fueron usados para maniatar a las víctimas y fueron asegurados en el interior del vehículo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que el automóvil usado por los detenidos tenía unas placas de circulación sobrepuestas. A pesar de ello, lo encontraron en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, del municipio de Tecámac.

A la audiencia, que duró ocho horas, acudieron los padres de Aleyda Romero, la mujer que ayudaba al matrimonio en casa. Mientras que por parte del tecladista, su esposa y su hija solo acudieron sus abogados. José Luis Rodríguez, uno de sus defensores, mencionó a Azteca Noticias que sus clientes están “muy afectados. Hemos estado en plática con ellos; están muy dolidos, están muy cansados con todo este proceso”.

Diego Sebastián y Gerardo “N” enfrentan los cargos de homicidio clasificado, interrupción del embarazo y crueldad a seres sintientes. Aunque Diego “N” intentó hablar durante la audiencia, sus abogados no se lo permitieron.

Cuándo se reanudará la audiencia del caso Jonathan Meléndez

La audiencia se reanudará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9:30 horas.