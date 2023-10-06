UNAM detecta UNA chinche durante trabajos de limpieza y fumigación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que durante los procesos de revisión, limpieza y desinfección en las entidades académicas, se encontró la presencia de UNA chinche perteneciente a la especie Cimex lectularius, mejor conocida como chinche de cama.

Sin precisar el plantel o Facultad, la UNAM indicó que el insecto fue hallado en atención a las inquietudes que han causado alarma sobre la supuesta existencia de una plaga de chinches en las instalaciones universitarias, por lo que a lo largo de la semana se han llevado a cabo trabajos de revisión, limpieza y desinfección en los diferentes espacios.

UNAM reitera que NO existe una plaga de chinches en sus instalaciones

A pesar de hallar UNA chinche de cama en sus instalaciones, la UNAM reiteró que NO existe una plaga de estos insectos en los planteles, pues hasta el momento no se ha detectado la existencia de más artrópodos en el sitio en donde fue recolectado o en otros espacios universitarios.

De igual forma, añadió que la comunidad universitaria no se encuentra en riesgo sanitario, ya que las chinches existen en diversos ecosistemas y eventualmente las picaduras se presentan en humanos; sin embargo, las instalaciones educativas no son espacios en los que estos insectos puedan desarrollarse, puesto que generalmente se originan en sitios, como:



Colchones

Almohadas

Ropa de cama y de calle

Como en ocasiones anteriores, la UNAM señaló que estos insectos pueden transmitirse de una persona a otra al viajar en transportes de pasajeros y solicitó a los alumnos un mejor cuidado con su higiene personal.

Continuarán los procesos de desinfección: UNAM

La Universidad adelantó que es una institución sensible a las inquietudes de la comunidad, por lo que se aprovecharán los días del fin de semana para reforzar las acciones de limpieza.

Asimismo, se ha solicitado la asesoría y colaboración de biólogos y entomólogos de la Universidad, a fin de que el proceso de limpieza y desinfección se efectúe correctamente sin dañar a otras especies endémicas.

Finalmente, la institución recordó que “la existencia de ese tipo de chinches resulta incómoda y puede ocasionar picaduras que causen comezón, pero no un riesgo infeccioso para los humanos”.