¡Atención, mexicanos! El volcán Popocatépetl registró una intensa actividad en las últimas 24 horas con decenas de exhalaciones y emisión constante de gases.

Te compartimos el estado actual del Popocatépetl para este 18 de noviembre.

¿Qué pasa con el Volcán Popocatépetl? Reporte en las últimas 24 horas

El Centro Nacional de Prevención de Desastres confirmó que el volcán Popocatépetl registró 30 exhalaciones y 1, 221 minutos de tremor de alta frecuencia, sumando en total 21.26 horas.

Se reporta una emisión constante de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, que se dispersa el sur-suroeste (SO).

¿En qué fase está el Semáforo de Alerta Volcánica hoy?

El Volcán Popocatépetl se encuentra en “Amarillo Fase 2”, manteniendo una actividad baja y estable, según el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋: 🔹 28 exhalaciones 🚦 Semáforo de alerta: ⚠️ #AmarilloFase2 😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza 🚫 No te acerques al volcán https://t.co/ixMI2DxmWk https://t.co/Zv4TEMtOcK — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) November 18, 2026

¿Hay riesgos directos para la CDMX y Edomex por actividad volcánica del Popocatépetl?

¡No entres en pánico! La actividad volcánica del Popocatépetl no representa riesgos directos de flujos de lava, magma o destrucción por erupción para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El cráter no representa un riesgo, ya que se encuentra a a 72 kilómetros de la capital del país. El único riesgo es la caída de ceniza volcánica.

Las autoridades piden a los ciudadanos NO intentar subir al volcán, ya que podrían ocurrir explosiones que arrojan fragmentos incandescentes.

¡Buenos días! En caso de emisión de #ceniza volcánica, la pluma se dispersaría principalmente hacia el Sureste y posteriormente al Este, sin afectar a la Ciudad de México. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/TZjToexFGA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 18, 2026

¿Cómo protegerse de la caída de ceniza volcánica en CDMX y Edomex?

¡A ponerse el cubrebocas! Te compartimos algunos consejos claves en caso de que la intensa actividad del Popocatépetl provoqué caída de ceniza volcánica.

Uso de cubrebocas: Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle.

Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle. Protección ocular: Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos.

Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos. Cuidado de agua y alimentos: Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen.

Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen. Mascotas a salvo: Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida.

Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida. Ventilación: Cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos en las rendijas si es necesario.