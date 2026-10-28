¿Mezcla de químicos? Explosión en funeraria de Pachuca deja una persona herida

Una explosión ocurrió en el interior de una bodega de una funeraria en Pachuca, Hidalgo, este 27 de octubre de 2026. Los primeros reportes indican que se trató de una fuga de un químico empleado en el local.

El negocio está ubicado en la calle Arista, en el centro de la capital hidalguense. Cuerpos de emergencia acudieron a la zona para atender el suceso y trasladar a una persona lesionada, quien fue atendida por paramédicos. La persona lesionada fue reportada como estable.

Qué provocó la explosión en la funeraria del centro de Pachuca

Los primeros reportes indican que la explosión ocurrió por la mezcla accidental de productos químicos en la funeraria y un bidón de 20 litros liberó una pequeña cantidad de gas.

De forma preventiva, la funeraria fue evacuada, mientras personal de emergencia realizaba una inspección para descartar posibles riesgos y garantizar la seguridad de las personas.

Comunicado oficial de la Funeraria Arriaga sobre la emergencia

La funeraria Arriaga informó en un comunicado que la emergencia, ocurrida en el área de almacén, fue atendida por el cuerpo de Bomberos, de acuerdo con los “protocolos de seguridad correspondientes”.

¿Qué sustancias químicas se utilizan en el proceso funerario?

Los químicos usados en una funeraria suelen ser para la conservación y desinfección de los cuerpos. Algunos de ellos son: