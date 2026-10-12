Fiestas patronales terminan en enfrentamiento en Hidalgo; hay un hombre lesionado

Un hombre lesionado y una intensa movilización policiaca se registraron este domingo en la comunidad indígena de San Ildefonso, en Tepeji del Río, Hidalgo, luego de un enfrentamiento entre habitantes que mantienen una disputa por el control del comité encargado de organizar las fiestas patronales.

El conflicto ocurrió durante una asamblea convocada para realizar el corte de caja y elegir a los integrantes del comité de feria para el periodo 2026-2027. Sin embargo, las diferencias entre los pobladores impidieron que el proceso se desarrollara de manera consensuada.

La comunidad terminó dividida en dos grupos, cada uno con su propia asamblea y representantes electos, una situación que derivó en una confrontación y dejó a una persona lesionada. Los hechos provocaron la movilización de elementos policiacos en la localidad.

Disputa por las fiestas patronales divide a habitantes de San Ildefonso

La elección del nuevo comité de feria se convirtió en el centro de las diferencias entre los pobladores, quienes realizaron reuniones por separado para designar a sus respectivos representantes.

El desacuerdo por el control de la organización de los festejos patronales escaló hasta convertirse en un enfrentamiento entre habitantes. Hasta el momento, la información disponible no precisa la identidad de la persona lesionada ni las condiciones en las que ocurrió la agresión.

Disputa por festejos patronales termina en enfrentamiento en #Hidalgo. Un hombre resultó lesionado y policías se movilizaron en San Ildefonso, Tepeji del Río, luego de que habitantes indígenas se enfrentaran por el control del comité de #feria. https://t.co/tK7IrfIMo9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Ataque armado en Tizayuca deja un hombre muerto y otro herido

En otro hecho de violencia registrado en Hidalgo, un ataque con arma de fuego dejó un hombre sin vida y otro lesionado en la avenida Océano Pacífico, ubicada en la colonia Héroes de Tizayuca.

De acuerdo con información de la Policía de Tizayuca, los agentes acudieron al sitio después de recibir un reporte sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar, encontraron a dos hombres con heridas de proyectil junto a un tractocamión.

Uno de ellos, identificado con las iniciales K. R. G., de 25 años, murió en el lugar. El segundo, F. A. B., de 33 años, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.