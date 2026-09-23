Mercado de la Merced cumple 69 años: Esta es su historia y las veces que sobrevivió a incendios

El Mercado de la Merced fue creado en 1957 y es reconocido como una estructura históricamente importante. Desafortunadamente, ha sufrido una serie de incendios durante los últimos diez años y otros a lo largo de su historia que han obligado a realizar numerosas reconstrucciones.

Cabe señalar que el mercado actual comenzó en el norte del Claustro de la Merced, en la actual Plaza Alonso García Bravo. Aunque en 1862, la construcción del mercado real no se completó hasta 1880.

Después de algunas modificaciones, fue hasta 1957 que se instaló formalmente el Mercado de la Merced, año en el que también se construyeron no menos de 88 mercados en el entonces Distrito Federal, durante la administración de Adolfo López Mateos (1958 a 1964).

El Mercado de la Merced: Una historia que sigue viva

Actualmente, se estima que el Mercado de La Merced y el Mercado Sonora, que se ubica justo a un costado del primero, aglomeran más de 5 mil 600 locales, consolidándose como uno de los principales espacios mercantiles en todo México.

Un detalle curioso es que los techos de la Nave Mayor dentro del mercado son tan altos que los comerciantes parecen incapaces de colgar cosas de ellos. Esto contribuye en gran medida a la limpieza general del mercado principal.

¿Qué accidentes se han vivido en este mercado?

En 2024 y 2026 se han registrado dos incendios. El primero sacudió a los comerciantes del Mercado de La Merced, donde más de 30 comercios se quemaron por completo y generaron una intensa columna de fuego y humo, lo que provocó la alerta de todos los vecinos.

El segundo incendio se suscitó el 21 de abril de 2026 en la cercanía de puestos semifijos, donde el fuerte incendio pudo apreciarse desde varios puntos, como la calle Cabañas, paralela a Anillo de Circunvalación.

Fuerte incendio en la zona de La Merced y alrededores del Mercado de Sonora en #CDMX.



El fuego habría iniciado presuntamente por un corto circuito y ya ha consumido decenas de puestos y varios edificios. @tritonazteca11 con el reporte en #Hechos pic.twitter.com/Mlw8BvQ8ME — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

La celebración continúa por los 69 años del mercado

El Mercado de la Merced se encuentra de manteles largos por su 69 aniversario, el cual se celebrará este 23 y 24 de septiembre de 2026 con una jornada de actividades para comerciantes, familias y visitantes.

Las celebraciones incluyen las tradicionales mañanitas el miércoles y jueves, de 9 a 10 de la mañana. Posteriormente, de 10 a 11, se realizará una misa y después se tiene contemplada una comida para continuar con los festejos.

Más allá de los festejos, el aniversario representa un reconocimiento a los comerciantes, trabajadores y familias que diariamente mantienen activo este tradicional centro de abasto de la Ciudad de México.

La historia comercial de esta zona se remonta mucho más atrás de las actuales instalaciones. Donde generaciones de comerciantes han mantenido una tradición que forma parte de la identidad de la capital.