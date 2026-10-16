El verdadero origen de la Catrina: No nació como símbolo de Día de Muertos

La figura de la Catrina es indiscutiblemente la imagen más representativa del Día de Muertos y uno de los mayores símbolos de la cultura mexicana ante el mundo. Sin embargo, su origen no estuvo vinculado inicialmente a las tradiciones de los fieles difuntos ni a las festividades de noviembre. En sus inicios, este famoso personaje nació como un grabado en metal con una fuerte carga de crítica política y social dirigida a las contradicciones de la sociedad mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

¿Quién creó la catrina y cuándo?

La figura original fue creada por el destacado pintor, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, originario de Aguascalientes. El artista concibió este grabado en metal en el año de 1912, en el contexto previo a la Revolución Mexicana, como una sátira gráfica para los periódicos de la época que criticaban las desigualdades sociales durante el Porfiriato.

¿Por qué se le decía Calavera Garbancera?

El nombre original que Posada le dio a su obra fue "La Calavera Garbancera". En aquel tiempo, se le denominaba "garbanceros" o "garbanceras" a las personas de sangre indígena que dejaban de vender maíz para vender garbanzo, pretendiendo aparentar un estilo de vida y origen europeo, ya fuera español o francés, y renegando así de sus propias raíces, herencia y cultura. La ilustración representaba únicamente un cráneo con un ostentoso sombrero de plumas de avestruz al estilo francés, pero sin ropa en el cuerpo, lo cual simbolizaba a aquellos que estaban "en los huesos, pero con sombrero francés", reflejando la miseria y la pobreza en que vivía la población mientras intentaba aparentar riqueza.

💀🎩 ¡Antes de ser un ícono del Día de Muertos, la Catrina fue una crítica social! Enrique Ortiz (@Cuauhtemoc_1521) nos explica cómo la “calavera garbancera” de José Guadalupe Posada se burlaba de quienes negaban sus raíces indígenas y cómo Diego Rivera le dio la imagen que hoy… pic.twitter.com/bMkaiyoHQA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2026

¿Quién convirtió a la Calavera en la Catrina?

El cambio radical en la imagen y denominación del personaje ocurrió en 1947 a manos del célebre muralista mexicano Diego Rivera. Al pintar su monumental obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Rivera tomó la figura de la Calavera Garbancera de Posada, le añadió un cuerpo completo vestido con un atuendo sumamente elegante, una estola de plumas y la bautizó formalmente como "La Catrina", término utilizado en la época para referirse a las personas de la alta sociedad que vestían con excesiva elegancia ("catrines"). En ese mismo mural, Rivera retrató a Posada tomándola de la mano, inmortalizando la obra del autor.

¿Por qué la Catrina se asoció al Día de Muertos?

Con el paso de las décadas, la imagen estilizada por Diego Rivera trascendió las galerías de arte y fue adoptada por la cultura popular. Al fusionarse la cosmovisión mexicana sobre la muerte, donde se festeja y se convive con el recuerdo de los seres queridos, con la plástica de Posada y Rivera, la Catrina dejó de ser únicamente una ilustración sobre papel para convertirse en el pilar estético de las festividades de noviembre. Hoy en día, su rostro es el disfraz, maquillaje y adorno artesanal más importante en las ofrendas del Día de Muertos, representando la democratización de la muerte: la idea de que, sin importar la clase social, la riqueza o las apariencias, al final todos terminaremos siendo calaveras.