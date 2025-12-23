Detienen a hombre en Buenavista, luego de citar a menor de edad por medio de una aplicación móvil

Una denuncia oportuna permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detener a un hombre dentro de una plaza comercial en la zona de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc , la tarde de este martes, quien presuntamente portaba un arma de fuego y varias dosis de narcóticos, además de estar vinculado con el contacto de un menor de edad a través de una aplicación móvil.

Hombre cita a un menor de edad en una plaza comercial por una aplicación móvil

De acuerdo con la información preliminar, la intervención policial se originó a partir del reporte de la madre de un adolescente de 14 años, quien alertó a las autoridades luego de que su hijo fuera contactado por un sujeto mediante una plataforma digital.

Según la denuncia, el individuo presuntamente le solicitó al menor fotografías íntimas, situación que encendió las alertas y derivó en la activación de un protocolo de atención.

La mujer informó que el sujeto habría citado al adolescente este martes en una plaza comercial ubicada en la zona de Buenavista.

Con estos datos, agentes de inteligencia de la SSC desplegaron un operativo discreto en el sitio, con el objetivo de ubicar al sospechoso y evitar que el encuentro se llevara a cabo.

Detienen a hombre tras citar y presuntamente pedir fotografías íntimas al menor

El dispositivo permitió localizar y detener al individuo dentro del centro comercial, antes de que pudiera concretar la cita con el menor.

Durante la revisión realizada por los policías, se localizó entre sus pertenencias un arma de fuego tipo escuadra, calibre .45, así como varias dosis de presuntos narcóticos, por lo que fue detenido en el lugar.

Tras su aseguramiento, el hombre fue puesto a disposición de la Coordinación Territorial CUH-1, en la alcaldía Cuauhtémoc, junto con el arma y la droga decomisadas.

En dicha instancia se inició la carpeta de investigación correspondiente y se dará seguimiento a la denuncia presentada por la madre del menor, a fin de determinar la situación jurídica del detenido conforme a la ley.