La duración exacta que tendrá el recorrido del tren México-Querétaro de San Juan del Río al centro

El Tren México-Querétaro avanza como uno de los proyectos de movilidad más relevantes del país y ya hay datos clave que interesan a millones de personas: el tiempo exacto de traslado entre San Juan del Río y el centro de Querétaro.

Este sistema ferroviario está diseñado para mejorar la conectividad regional, reducir traslados por carretera y ofrecer una alternativa segura y eficiente para pasajeros diarios y viajeros frecuentes.

De acuerdo con la información oficial, el Tren México-Querétaro permitirá un traslado ágil entre distintos puntos estratégicos del centro del país. El proyecto contempla beneficiar a cerca de 10 millones de pasajeros al año, con tiempos definidos que buscan cambiar por completo la forma de viajar entre estados.

¿Cuántos minutos durará el viaje en tren de San Juan del Río al centro de Querétaro?

Uno de los datos más relevantes es el tiempo de recorrido. El Tren México-Querétaro tendrá un trayecto estimado de 43 minutos entre San Juan del Río y el centro de Querétaro, específicamente hasta la estación terminal conocida como La Corregidora.

En un panorama más amplio, el Tren México-Querétaro ofrecerá recorridos de una hora con 20 minutos desde la Ciudad de México a San Juan del Río, y de dos horas completas desde la Ciudad de México hasta Querétaro, lo que representa una reducción considerable frente al traslado por carretera.

Lista de estaciones del tren México-Querétaro

El trazo del Tren México-Querétaro contempla estaciones y paraderos estratégicos que facilitarán la conexión con otros sistemas de transporte:



Buenavista (CDMX): Terminal principal con conexión a Metro, Metrobús y Tren Suburbano.

Huehuetoca (Estado de México)

Praderas del Potrero (Hidalgo)

Tula de Allende (Hidalgo)

San Juan del Río (Querétaro)

Aeropuerto de Querétaro

La Corregidora (Querétaro): Terminal en el centro de la ciudad.

Estas estaciones permitirán que el Tren México-Querétaro se integre con redes de movilidad urbana y regional.

¿Cómo van las obras del tren México-Querétaro?

Las obras del Tren México-Querétaro registran actualmente un avance del 8 por ciento. La construcción se divide en 12 tramos, lo que permite trabajar de forma simultánea en distintos puntos. En Querétaro, San Juan del Río es el primero de cuatro tramos proyectados, con una longitud total de 80 kilómetros.

El proyecto incluye la construcción de túneles para evitar afectaciones al tráfico en la Autopista México-Querétaro, así como un trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales para garantizar el desarrollo continuo del sistema ferroviario.