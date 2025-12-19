VIDEO: Así fueron las detenciones tras la balacera en la Cuauhtémoc

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender una denuncia por extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc derivó en una balacera, que dejó seis personas detenidas y un policía lesionado, informaron autoridades capitalinas.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cuauhtémoc, donde trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería denunciaron amenazas por parte de un grupo de sujetos, lo que activó un despliegue de vigilancia discreta en la zona.

Durante la intervención, uno de los presuntos responsables abrió fuego contra los policías, quienes repelieron la agresión ante el riesgo inminente, lo que permitió controlar la situación y realizar las detenciones.

Denuncia por extorsión detonó el operativo en la Cuauhtémoc

De acuerdo con la información disponible, la SSC recibió la denuncia a través de su área especializada en combate al delito de extorsión , lo que permitió identificar el punto donde presuntamente operarían los agresores.

Tras labores de inteligencia, se establecieron vigilancias fijas y móviles para proteger a las posibles víctimas y ubicar a los responsables, quienes finalmente acudieron al lugar armados.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #Extorsión l A través de una llamada telefónica al área especializada de combate al delito de extorsión, personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico atendió la denuncia, tomó conocimiento de un grupo de sujetos que amenazaron a los trabajadores y… pic.twitter.com/I6LRDJwY0t — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 18, 2025

Balacera en la Cuauhtémoc y detenciones

Durante la vigilancia en la alcaldía Cuauhtémoc, los policías detectaron la llegada de los presuntos extorsionadores y, al intervenir, uno de ellos realizó disparos contra los uniformados, lo que derivó en la balacera.

Con apoyo de otros equipos de la SSC y el sobrevuelo de un helicóptero Cóndor, fueron detenidos cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Minutos después, dos personas más fueron detenidas en relación con los hechos, con lo que el número total de asegurados ascendió a seis.

Policía herido por la balacera en la Cuauhtémoc requirió atención en hospital

Durante el operativo, un elemento de la SSC resultó lesionado en la cavidad abdominal, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte oficial, el policía se encuentra estable.

Las autoridades informaron que se mantiene la atención a los denunciantes para la integración de la carpeta de investigación, mientras el Ministerio Público definirá la situación jurídica de los detenidos.