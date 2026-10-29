Hombre graba a jovencitas bajo la falda en Iztapalapa; vecinos descubren qué escondía en su maleta

Tras descubrir que un hombre graba a jovencitas en el cruce de las calles Reforma Política y Ermita Iztapalapa, en la alcaldía Iztapalapa, vecinos y comerciantes lo detuvieron a golpes la mañana de este jueves 29 de octubre al sorprenderlo captando videos por debajo de la falda de las mujeres que caminaban por la zona.

El sujeto aprovechaba el alto del semáforo para acercarse a las transeúntes sin levantar sospechas. Sin embargo, los locatarios ya vigilaban sus pasos, pues aseguran que llevaba cerca de dos semanas rondando la avenida con la misma maña contra las estudiantes que portan falda escolar.

El truco de la maleta en el semáforo

Todo estalló cuando una joven esperaba el cambio de luz del semáforo para cruzar la vialidad. Durante unos cinco minutos, el individuo se colocó detrás de ella y comenzó a inclinarse de forma extraña mientras le miraba las piernas fijamente, lo que alertó a la gente a su alrededor.

Diana Saraí, locataria de la zona y testigo de los hechos, notó los movimientos del sospechoso y descubrió al instante cómo operaba. El individuo ocultaba una cámara encendida dentro de una maleta y la acomodaba a ras de las piernas para grabar debajo de la ropa.

#LoÚltimo | Un hombre fue detenido y golpeado por ciudadanos debido a que se encontraba grabando a jovencitas que se encontraban en el cruce de las calles Reforma Política y Ermita Iztapalapa. Fue detenido por elementos de la @SSC_CDMX y puesto a disposición del ministerio público para determinar su situación jurídica. @R_Perez_11 con el reporte para #AztecaNoticias. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

"Él se hace para adelante y nomás le está viendo las piernas a la muchacha y le está metiendo así la cámara; la prendió, vi luego luego y por eso corrí", relató Diana sobre el momento en que decidió intervenir.

Vecinos lo someten en el piso antes de entregarlo a la policía

Sin pensarlo dos veces, Diana y su esposo corrieron para frenarlo en seco. De inmediato, otros ciudadanos se sumaron para golpearlo, mientras un señor que pasaba por la calle lo sometió en el piso para evitar que escapara.

Las dos jóvenes afectadas quedaron a salvo con los testigos. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al implicado y lo trasladaron al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.