“Todo el camino me estuvo tomando fotos”: Exhiben a hombre que acosó a usuarias en la Línea 5 del Metro CDMX

En redes sociales una joven denunció haber sido víctima de acoso en las inmediaciones de la Línea 5 del Metro CDMX, luego de descubrir que un hombre la fotografiaba sin su consentimiento; los hechos indignaron a miles de personas que utilizan este medio de transporte.

Los hechos habrían ocurrido la noche del pasado 14 de octubre 2026, en el tramo Pantitlán a Politécnico de la Línea 5.

Así descubrieron al acosador en la Línea 5 del Metro CDMX

"Me estuvo tomando fotos sin mi consentimiento". La víctima no se percató de la situación hasta que una valiente usuaria se le acercó para advertirle que el hombre le estaba tomando fotografías sin su consentimiento y de forma continúa.

La testigo capturó imágenes en las que se puede ver que en la pantalla del celular del agresor aparece la cámara abierta apuntando a la víctima de acoso, quien se encontraban sentada frente al hombre.

Al notar que había sido descubierto, el agresor intentó disimular que se se iba; sin embargo, al bajar en Politécnico, ambas mujeres se dieron cuenta que el sujeto comenzó a seguir a la joven que había intervenido para ayudar.

Sin pensarlo dos veces, la valiente joven se acercó a un policía para denunciar el acoso, momento en el que el agresor decidió retirarse del lugar.

"No supimos actuar como se debía, ya sea por miedo, por ignorancia o por las dos", contó la víctima en una posteo en redes sociales.

El agresor huyó tras ser encarado y se desconoce su identidad

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, así como su paradero tras huir del lugar al darse cuenta que era acusado con un policía del Metro CDMX.

"Lamentamos la situación": Metro CDMX responde a denuncia de acoso en la Línea 5

El Metro CDMX lamentó la situación de acoso que vivieron las dos jóvenes en la Línea 5, compartiendo los números a los que pueden comunicarse en caso de sufrir o ser testigos de otra situación como esta.

"Buena noche. Lamentamos la situación que comentas En caso de ser víctima o testigo de acoso dentro del Metro, puedes solicitar apoyo al personal de seguridad ubicado en andenes o torniquetes de la estación", explicó el medio de transporte.