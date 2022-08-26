Hombre Italiano es diagnosticado con Covid-19, VIH y viruela del mono

Se reportó el primer caso de un hombre italiano que padece tres virus al mismo tiempo: el de covid-19, la viruela del mono y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), informó la revista médica Journal of Infection.

Los médicos que lo atendieron informaron que el paciente era un hombre italiano, de 36 años de edad, quien estuvo cinco días en España, nueve días después comenzaron los síntomas.

Detectan VIH, viruela del mono y Covid-19 a un hombre italiano

El hombre italiano presentó fiebre, dolor de garganta, fatiga y dolor de cabeza, por lo que se realizó una prueba de Covid-19, que resultó positiva para la infección. Sin embargo, ese mismo día también le salieron erupciones en la piel del brazo izquierdo, las cuales comenzaron a esparcirse por todo su cuerpo.

|Reuters

Cuando su cuerpo se llenó de pústulas, acudió al Hospital Universitario de Catalina, en Italia y de ahí lo trasladaron a la unidad de Enfermedades Infecciosas. Una vez ahí, se le realizó el test para la viruela del mono, el cual también salió positivo.

El paciente indicó que en septiembre de 2021, se realizó una prueba de VIH, en ese momento salió negativa, pero en los nuevos estudios realizados, arrojó que tenía carga viral del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Una vez que los síntomas fueron tratados por los médicos, el hombre italiano fue dado de alta para aislamiento domiciliario.

Como tratamiento, el hombre italiano recibió el sotrovimab por vía intravenosa, que es un anticuerpo monoclonal que ha sido autorizado en Europa para tratar casos de Covid-19.

También se inició el tratamiento de su infección por VIH con una triple combinación de dolutegravir, abacavir y lamivudina.

“Este caso destaca cómo la viruela del mono y los síntomas de Covid-19 pueden superponerse, y corrobora cómo en caso de coinfección, la recopilación anamnésica y los hábitos sexuales son cruciales para realizar el diagnóstico correcto”, compartió la revista.

