Virus de la viruela del mono se propaga en los 50 estados de EU

El virus de la viruela del mono se ha propagado a todos los 50 estados de EU, según mostraron datos actualizados del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, después de que Wyoming se convirtiera en el último estado en confirmar la presencia de dicha enfermedad.

El Departamento de Salud del estado de Wyoming en el oeste de EU, anunció el primer caso de viruela del mono en un residente local del condado de Laramie.

Un total de 15 mil 433 casos confirmados de viruela del mono (ortopoxvirus) habían sido reportados en los 50 estados Estados Unidos hasta las 14:00 horas del lunes (22 de agosto de 2022), según mostraron los datos del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades).

Nueva York tenía la mayor cantidad de casos confirmados de viruela del mono, con 2 mil 910, seguido de California con 2 mil 663 y la Florida con mil 588 casos.

El estado de Nueva York informó recientemente acerca de su primer caso confirmado de viruela del mono en menores de edad. Uno de los 50 estados, realizó una conferencia de prensa para informar acerca de sus esfuerzos en la prevención y el control de la epidemia.

Nueva York aplicará vacuna intradérmica contra la viruela del mono

A partir de la próxima semana, el estado comenzará a administrar una quinta parte de la dosis de la vacuna contra la viruela del mono para cada receptor y lo hará mediante el método intradérmico, según Mary Bassett, actual comisionada de salud del estado de Nueva York en EU.

La comisionada Bassett explicó que la razón por la que emplearán una dosis más pequeña es que la administración intradérmica va a la piel donde las personas tienen más inmunogenicidad de la dosis, y allí hay más células que están activas durante la respuesta inmune al virus.

A principios de este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) emitió una autorización de uso de emergencia para la inyección intradérmica.

Se estima que con estas medidas más personas podrán vacunarse contra la viruela del mono, en medio de una escasez de vacunas en Estados Unidos (EU).