Hombre sobrevive a oso que lo acorraló durante una semana en Alaska

Un hombre sobrevivió al acecho de un oso pardo durante una semana en Alaska, lo que sorprendió a las autoridades de Estados Unidos.

La historia se desarrolla en un campamento minero en Alaska, donde el hombre estaba, cuando de pronto uno oso lo acorraló y le impedía salir del lugar.

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La guardia costera de Estados Unidos informó que el pasado viernes los tripulantes del helicóptero realizaban un vuelo de rutina, cuando vieron la señal de SOS el techo de una cabaña.

El helicóptero regresó a la zona de Alaska más tarde y vio a un hombre, quien alzaba las manos al aire, un gesto que es considerado internacionalmente un mensaje de auxilio. En un comunicado, la guardia costera indicó que de inmediato rescataron al hombre, quien tenía varias lesiones en el cuerpo.

Los tripulantes aterrizaron e hicieron contacto con el individuo quien requería asistencia médica tras ser atacado por un oso unos días antes.

While flying from Kotzebue to Nome, the aircrew observed an SOS sign on top of a shack. Upon circling back over the mining camp, the aircrew observed a male individual waving two hands in the air. He had survived a bear attack. https://t.co/ucCZjCiiy0 — U.S. Coast Guard (@USCG) July 22, 2021

Rescatan a hombre que sobrevivió a oso en Alaska

La guardia costera de Estados Unidos sacó del lugar de Alaska al hombre, donde no había señal de celulares, y lo trasladó a la localidad de Non.

El hombre declaró que durante una semana el oso lo acechó, ya que regresaba al campamento todas las noches, por lo que no durmió bien durante esos días. Actualmente, se recupera de una herida en la pierna y en el torso.

A Coast Guard Air Station Kodiak aircrew rescued the survivor of a bear attack, near Nome, Friday.



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La guardia costera contó que en la zona donde rescató al hombre había señales de lucha con el oso. "En algún momento, el oso arrastró al hombre hasta el río", declaró.

El hombre tenía un arma de fuego, pero le quedaban pocas balas y autoridades consideran que no habría sobrevivido más días en esa situación con el oso.

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Oso grizzly, el más común en Alaska

El oso que acorraló al hombre en el campamento de Alaska al parecer pertenece a la subespecie más grande de oso pardo, conocida como grizzly, que es común en la zona.

Se estima que en Alaska hay 300 ejemplares de oso grizzly, cuyo peso puede rebasar los 300 kilos en machos y 200 en hembras.

En Alaska también hay otra subespecie de oso, que habita la isla Kodiak, que supera en tamaño al grizzly, debido a la abundancia de salmones que hay en ríos.

bears life in alaska. pic.twitter.com/oJSDZvUprp — Solo para curiosos (@solocuriosos_) July 21, 2021

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