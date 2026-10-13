¡Milagro en el Centro Histórico! Hombre cae desde la azotea de un edificio de cinco pisos y sobrevive | Mientras Dormía

Mientras dormía, se registró un accidente luego de que un hombre cayera desde el quinto piso de un edificio, por lo que cuerpo médico arribó al lugar para atender la situación.

El hombre sobrevivió a una caída de más de 10 metros de altura luego de caer desde la azotea de un edificio de cinco pisos en la colonia Centro Histórico. El caso llama la atención por la altura desde la que se precipitó y la razón por la que sobrevivió al accidente.

El hecho ocurrió en una zona del Centro Histórico, donde el hombre cayó desde la parte superior del inmueble hasta terminar sobre una estructura de lámina. Aunque una caída de esta magnitud puede provocar lesiones graves e incluso poner en riesgo la vida, en este caso el material sobre el que cayó habría ayudado a reducir la fuerza del golpe.

¿Cómo sobrevivió a una caída de más de 10 metros?

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso es que el hombre logró sobrevivir pese a caer desde la azotea de un edificio de cinco pisos, una altura que supera los 10 metros.

De acuerdo con la información disponible, el hombre cayó sobre una lámina que amortiguó el impacto. Este elemento habría reducido parte de la fuerza con la que su cuerpo golpeó la superficie, lo que pudo influir en el desenlace del accidente.

Sin embargo, no se cuenta con información suficiente para establecer el alcance de las lesiones que sufrió el hombre ni para determinar cómo ocurrió exactamente la caída. Por ello, aunque sobrevivió al impacto, no es posible precisar su estado de salud o las consecuencias físicas que pudo enfrentar tras el incidente.

#MientrasDormía | Hombre sobrevive a caída de más de 10 metros en el Centro Histórico Un hombre de aproximadamente 30 años cayó desde la azotea de un edificio de cinco pisos en la colonia Centro Histórico. Los detalles los tiene @oscar_mendoza31 en #HechosContigo con @alemolinatv y @jzarzap — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

¿Qué se sabe del hombre que cayó desde la azotea?

Hasta el momento, se sabe que el hombre tiene aproximadamente 30 años fue trasladado al hospital y aún no se tiene actualización de su estado de salud, ni de su identidad.

La información disponible sobre lo ocurrido es limitada, por lo que no se conocen más detalles acerca de las circunstancias que llevaron al hombre a caer desde la azotea.

