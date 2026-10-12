Madrugada de ataques armados en CDMX: Muere un hombre en la alcaldía Azcapotzalco

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron a las alcaldías Azcapotzalco e Iztacalco, para atender dos ataques armados que cobraron la vida de un hombre durante la madrugada de este lunes 12 de octubre de 2026; estos son los hechos a los que Azteca Noticias dio seguimiento mientras usted dormía.

Hombre caminaba en la calle cuando fue baleado: así ocurrió el ataque HOY

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, un hombre de aproximadamente 28 años caminaba en la colonia Tlatilco, de la alcaldía Azcapotzalco, cuando un vehículo se le acercó y comenzó a dispararle.

La víctima quedó tendida entre las calles Tlatilco y Salvia, hasta donde llegaron paramédicos y confirmaron que tenía al menos cinco impactos por arma de fuego, por lo que fue declarado muerto en el punto del ataque.

Se registra movilización en alcaldía Iztacalco por balacera

Mientras que al oriente de la CDMX, en la colonia Agrícola Pantitlán, de la alcaldía Iztacalco, dos jóvenes fueron baleados afuera de su domicilio, ubicado sobre la Calle 3.

El ataque a balazos provocó una fuerte movilización de policías, quienes hicieron rondines para buscar a los responsables, pero no hubo ningún detenido. En este caso, los dos jóvenes fueron llevados a un hospital para recibir atención.

#MientrasDormía | Ataques armados dejan un muerto y dos heridos Un hombre de aproximadamente 28 años fue asesinado a balazos en un ataque directo en @AzcapotzalcoMx. En otro hecho, dos jóvenes resultaron heridos tras ser atacados afuera de su domicilio en @IztacalcoAl y fueron trasladados a un hospital. Aunque la policía desplegó operativos de búsqueda, no se reportan detenidos. El reporte completo lo tiene @R_Perez_11 en #HechosContigo con @alemolinatv y @jzarzap — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Rescatan a un hombre tras caer del cuarto piso de un hotel en el Centro Histórico

Los bomberos de la CDMX también se movilizaron hoy 12 de octubre, luego de recibir el reporte de un hombre que presuntamente se asomó por la ventana de un hotel y cayó desde el cuarto piso.

El joven, de entre 25 y 30 años, resbaló desde una altura aproximada de 15 metros y terminó en una marquesina, por lo que bomberos utilizaron escaleras y cuerdas para rescatarlo.

Después de revisarlo en el hotel, ubicado en la calle Independencia del Centro Histórico, paramédicos confirmaron que tenía una fractura en el pie derecho y otra en el antebrazo izquierdo.

Finalmente, el hombre fue llevado a un hospital para que recibiera la atención necesaria por las heridas que sufrió al caer desde una altura considerable.