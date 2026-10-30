Rinden homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Palacio de Bellas Artes

Falleció la noche de este miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad.Alrededor de la 1:30 de la tarde, decenas de personas ingresaron al Palacio de Bellas Artes para participar en el homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas.

Durante la ceremonia, los asistentes pudieron avanzar frente a la escalinata que da acceso al vestíbulo del recinto, mientras se realizaban las guardias de honor para despedir al político mexicano.

Homenaje en Bellas Artes de Cárdenas|Azteca Noticias

Entre ellos también participaron los hijos del político mexicano, quienes estuvieron presentes para despedir a su padre.

Por otra parte, el Gobierno federal propuso que los restos de Cuauhtémoc Cárdenas sean trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, un recinto ubicado en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, donde descansan los restos de mujeres y hombres que han destacado por sus aportaciones a la historia, la cultura, la ciencia, las artes y la vida pública del país.

los hijos del político mexicano, quienes estuvieron presentes para despedir a su padre.|Azteca Noticias

Muere Cuauhtémoc Cárdenas, el político que desafió la hegemonía del PRI

Murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura clave en la transición democrática de México, exgobernador de Michoacán y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tras conocerse su fallecimiento, políticos de distintas corrientes expresaron sus condolencias a la familia Cárdenas Batel. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte; su trayectoria estuvo vinculada con la ruptura de un sector del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la formación del PRD y la primera elección por voto popular de un jefe de Gobierno en la capital del país.

En 1970, Cuauhtémoc Cárdenas empezó su despegue en las filas del PRI. Fue senador de la República y subsecretario en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Además, en 1980 fue elegido gobernador de Michoacán, un puesto que ocupó su padre de 1928 a 1932, y que también su hijo Lázaro Cárdenas Batel ostentó de 2002 a 2008.