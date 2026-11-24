En medio del dolor de familiares y seres queridos, en Sinaloa se hizo un homenaje para despedir a José Guadalupe Luna Castillo, uno de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Una imagen del último adiós, en la que un hombre se arrodilló frente a su féretro, conmovió a quienes acompañaron la ceremonia.

Así fue la despedida del militar que dio su vida por México.

¿Quién era el soldado José Guadalupe Luna Castillo?

José Guadalupe Luna Castillo, a quien sus cercanos llamaban de cariño “Lupito”, era integrante del Ejército Mexicano y originario de Juan José Ríos, Sinaloa.

Perdió la vida en cumplimiento de su deber durante los enfrentamientos ocurridos la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en el municipio de Guasave, como parte del despliegue federal para capturar a “El Chapo Isidro”.

😢🇲🇽 De rodillas, un hombre despide a uno de los cuatro militares caídos en el operativo contra ‘El Chapo Isidro’.



Una escena desgarradora: frente al féretro y la fotografía del soldado José Guadalupe Luna Castillo, un hombre se arrodilló para rendirle homenaje.



🕊️ Sus restos… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 23, 2026

Trasladan restos de militar caído a su tierra natal

Tras los hechos registrados en Guasave, el cuerpo del militar fue trasladado de regreso a su estado.

Sus restos llegaron la noche del domingo 22 de noviembre de 2026 al Aeropuerto Internacional de Los Mochis a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

La despedida de rodillas frente al féretro de “Lupito”

El lunes 23 de noviembre, familiares, amigos y habitantes de Juan José Ríos se reunieron para acompañarlo y rendirle honores.

Durante la ceremonia se registró el momento en que un hombre se arrodilló frente al féretro y la fotografía del soldado para darle el último adiós.

¿Quiénes son los cuatro militares que murieron en el operativo contra “El Chapo Isidro”?

José Guadalupe Luna Castillo fue uno de los cuatro elementos militares que fallecieron en medio de las agresiones armadas registradas el 20 de noviembre durante la captura del líder criminal en Sinaloa.

¿Qué pasó con “El Chapo Isidro” tras los enfrentamientos?

El mismo lunes 23 de noviembre la Fiscalía General de la República, FGR, obtuvo prisión preventiva contra Fausto “N”, alias “El Chapo Isidro”, Germán “N” y José “N”, tras imputarles portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de metanfetamina con fines de comercio.