¡Conmovedor homenaje!, futbolista chileno marca gol desde su ataúd

Familiares, amigos y algunos excompañeros de equipo, llevaron el ataúd con los restos de Jaime Escandar, hasta el estadio del Club Deportivo Aparición de Paine, en donde fue goleador y para que el futbolista chileno marcara un gol desde su ataúd en emotivo homenaje.

Sus compañeros decidieron hacerle un homenaje en cancha, luego de su inesperada muerte durante el primer fin de semana de este año 2022.

Y todavía hay gente que dice que son 22 tipos corriendo detrás de una pelota... 🙄



❤️ Así homenajearon en la ciudad chilena Paine a Jaime Escandar, goleador del Club Parición de Paine y apodado Negro Manfla, quien falleció en el arranque del 2022. ¡Tremendo! pic.twitter.com/g8MlmK0tbP — Diario Olé (@DiarioOle) January 4, 2022

Futbolista chileno "Negro Manfla", marca gol desde su ataúd

El ataúd de Jaime "Negro Manfla" Escandar, fue colocado en el área chica muy cerca de la portería y posteriormente hicieron que un balón rebotara en el féretro de Escandar, para que terminara cruzando línea de meta por última vez, marcando un gol desde su ataúd.

Inmediatamentes depués de la anotación, amigos y compañeros del Club Deportivo Aparición de Paine, se reunieron alrededor del ataúd de su excompañero para darle el último adiós con su emotivo homenaje en donde le efectuaron una conmovedora ovación.

De esta manera el fútbol, especialmente el de Chile, hizo que los reflectores del mundo voltearan ante el emotivo homenaje para despedir a Jaime Escandar, goleador del Club Deportivo Aparición de Paine, quien recientemente perdió la vida.

El último gol de un jugador muerto! Jaime Escandar falleció en Chile durante el primer fin de semana del año y sus compañeros lo recordaron haciéndole "anotar" su último gol.https://t.co/l2rR7fS3cc pic.twitter.com/8Vvn5RAORk — Actualizate.ar (@ActualizateAR) January 7, 2022

Las reacciones por el emotivo homenaje del goleador chileno, no se hicieron esperar

En Argentina, Olé destacó: "Y todavía hay gente que dice que son 22 tipos corriendo detrás de una pelota..."

Desde Perú, El Comercio destacó en la nota:

"El fútbol en Chile despierta muchas pasiones y eso se reflejó en el homenaje que le brindaron al goleador Jaime Escandar, quien falleció en el inicio de este 2022".

Jaime "Negro Manfla" Escandar, era el delantero estrella del club Aparición de Paine y su inesperada muerte derivó en este emotivo homenaje que gracias a las redes sociales de inmediato le dio la vuelta al mundo.

El buen performance del futbolista chileno lo llevó a convertirse en "el nueve más letal de la zona", según todas las personas que vieron jugar al atacante trasandino que tras sus anotaciones de inmediato encendías las redes sociales.