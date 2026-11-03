Sujeto con máscara de Ghostface, de “Scream”, asesinó a hombre en fiesta de Halloween en Mexicali

Durante una fiesta de Halloween en Mexicali, Baja California, José Rodolfo, de 46 años, fue asesinado a balazos por un sujeto vestido de negro con una máscara de Ghostface, el personaje de la saga de películas de terror “Scream”.

Qué ocurrió en la fiesta de Halloween en Mexicali

Los reportes indican que la víctima estaba dentro de un domicilio el 1 de noviembre de 2026, alrededor de la medianoche, en la avenida Jesús Torres Burciaga, colonia Nacozari, cuando las autoridades recibieron el reporte de un ataque con arma de fuego.

Los hallazgos de las autoridades en la colonia Nacozari

A su llegada, los agentes encontraron al menos 10 casquillos percutidos, de calibre 9 milímetros, los cuales fueron resguardados.

Los agentes constataron que José Rodolfo presentaba lesiones en la cabeza, cuello, brazo, oreja y tórax. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos por este crimen.

Este no es el primer crimen en el que el atacante usa una máscara de Ghostface, que aparece en las siete películas de "Scream".

Otros crímenes cometidos con la máscara de Ghostface de la saga Scream

En 2013, en Brooklyn, Nueva York, un sujeto con una máscara de este personaje realizó varios tiroteos callejeros.

Mientras que en 2024, en Carbon County, en Pensilvania, un hombre de 30 años llamado Zak Moyer fue acusado formalmente de homicidio después de haber atacado a su vecino, Edward Whitehead Jr., de 59 años, con un cuchillo y una motosierra mientras vestía una túnica negra y una máscara del personaje de la saga de películas.

En 2017, un grupo de sujetos armados con cuchillos y con la máscara del personaje de la cinta de terror atacó a una mujer en California, Estados Unidos. Nueve años después, las autoridades locales identificaron a Ricardo Jiménez-García, de 39 años de edad, quien fue detenido como uno de los que habría atacado a la víctima.