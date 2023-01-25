Ser homosexual no es un delito, pero sí un pecado: Papa Francisco

El papa Francisco ha calificado de "injustas" las leyes que criminalizan a las personas LGTBIQ+ y ha hecho un llamado a los miembros de la Iglesia para no discriminar por ser homosexual, advirtiendo que hay que distinguir entre "pecado y delito".

La Iglesia católica tiene que trabajar para poner fin a la discriminación

El papa ha defendido que la Iglesia católica tiene que trabajar para poner fin a las normas que criminalizan la homosexualidad y ha señalado que los obispos también tienen un proceso de conversión, ya que deben pasar por un cambio para reconocer la dignidad de todos, y que deben mostrar ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros.

Homosexuales deben ser admitidos y respetados

Asimismo, el papa Francisco ha citado el catequismo de la Iglesia para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados.

Si bien el Papa opina que "ser homosexual no es un delito", deja claro que los actos homosexuales son "intrínsecamente desordenados".

En una entrevista en Associated Press, Francisco reconoce que hay obispos católicos que apoyan las leyes que criminalizan a las personas que integran esta comunidad y se refirió a la homosexualidad como "un pecado", al igual que lo es la "falta de caridad".

"Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como somos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad", ha afirmado el Papa.

67 países penalizan relaciones entre personas del mismo sexo

Según The Human Dignity Trust, 67 países penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar la pena de muerte. Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGTBIQ+.

Ante esto, el papa Francisco ha calificado de "injustas" estas normas y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. "Tienen que hacerlo", insistió.

Abandonar leyes que penalizan la homosexualidad

Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirma que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación, además de incumplir las obligaciones de esos países según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

En Estados Unidos, más de una docena de estados aún tiene leyes contra la sodomía en sus leyes, pese a un fallo de 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales. Los defensores de los derechos LGTBQ dicen que esas leyes anticuadas se emplean para acosar a homosexuales y señalan a nuevas normas como la conocida como "No diga gay" en Florida, que prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género entre jardín de infancia y tercer grado, como una prueba de los esfuerzos continuados por marginalizar a las personas LGBTQ.

Las personas transgénero son víctimas preferenciales de dichos crímenes. Según los datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020 murieron asesinadas 3,664 personas transexuales en el mundo. Todas ellas asesinadas por prejuicios discriminatorios.

La organización deja claro que no son cifras exactas, pero asegura que reflejan tan solo la "punta del iceberg" de la violencia que sufren las personas trans en todo el mundo.

Crímenes contra homosexuales en México

De las 3,664 muertes registradas por el observatorio, 1,520 han sido documentadas en Brasil; 528 en México; 271 en Estados Unidos; 180 en Colombia; 126 en Venezuela y 107 en Honduras.

Durante esos 12 años en España han sido asesinadas 13 personas trans. Un número muy lejos de los registrados en los países de las América y algunos de Asia, pero igualmente notable.