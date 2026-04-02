¡Rumbo a la Luna! Esta es la intensa agenda de los astronautas en el Día 2 de Artemis II

La misión Artemis II no da tregua. Tras un despegue perfecto, la tripulación de la NASA se enfrenta hoy a uno de los momentos más tensos y espectaculares de todo el viaje: la Inyección Translunar (TLI). Es el "todo o nada" que definirá si la nave Orión logra alcanzar la órbita lunar o se queda atrapada en la Tierra.

Aquí te contamos la agenda que tienen programada los cuatro héroes espaciales en este jueves histórico.

Mañana de máxima precisión: Preparando la gran ignición

La mañana de este jueves está dedicada enteramente a la ingeniería de vuelo. La astronauta Christina Koch es la protagonista de las primeras horas, encargada de configurar los complejos sistemas de la nave para la maniobra TLI.

Artemis II: 10 días para marcar una nueva era en el espacio. 🚀🌕



¡La hazaña histórica ya está en marcha! Durante los próximos días, la tripulación de Orión viajará por el espacio profundo ajustando el rumbo, preparándose para el momento cumbre en el día seis: el sobrevuelo por… pic.twitter.com/z6dLwAKkPu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

No es una tarea menor: Koch debe sincronizar el motor principal en el Módulo de Servicio Europeo. Hablamos de una máquina con 6 mil libras de empuje, una potencia tan salvaje que podría acelerar un automóvil de 0 a 100 km/h en apenas 2.7 segundos. Esta ignición es la que pondrá a Orión en una "trayectoria de retorno libre", asegurando que, tras rodear la cara oculta de la Luna, la nave regrese a salvo a la Tierra en el décimo día.

Tarde de gimnasio y aclimatación espacial

A diferencia de la mañana técnica, la segunda mitad del día estará enfocada en la resistencia física. Una vez completada la maniobra de aceleración, Wiseman y Glover comenzarán la instalación y revisión del dispositivo de ejercicio con volante de inercia, seguidos por Koch y Hansen, quienes tienen programado su entrenamiento durante el cierre de la jornada.

Estos ejercicios no son opcionales; son pruebas críticas para los sistemas de soporte vital de Orión y fundamentales para que los astronautas combatan la pérdida de masa muscular en microgravedad mientras abandonan definitivamente la órbita de nuestro planeta.

Tarde de calma y primera videollamada interespacial

Tras el estrés de la maniobra TLI, la tripulación tendrá un respiro. La NASA ha reservado tiempo para que los astronautas se aclimaten al entorno de microgravedad y realicen la primera comunicación por video entre el espacio y la Tierra.

A partir de hoy, y con excepción del día de descanso (día 7), tendremos la oportunidad de ver y escuchar a la tripulación casi a diario. Es el inicio de una nueva era donde la humanidad vuelve a mirar a las estrellas, no como un sueño, sino como un destino alcanzable.