Comité de la ONU pide a la Asamblea General abordar crisis de desaparecidos en México

Un comité especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en desapariciones forzadas pidió que la Asamblea General de la organización aborde la crisis de desaparecidos existente en México.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) pidió que se remita “urgentemente” la situación de desapariciones forzadas, con el fin de apoyar a nuestro país en la “prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”, señaló la Oficina del Alto Comisionado en un comunicado.

ONU advierte indicios de crímenes de lesa humanidad por desapariciones en México

La comisión resalta que cuenta con “indicios fundados” para señalar que en México se han cometido “y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, debido a que han sucedido varios ataques generalizados contra la población civil en diferentes momentos y partes del país.

Participación de funcionarios y crisis forense: Los hallazgos del Comité de la ONU

El comité para las Desapariciones Forzadas acotó que la guerra contra las drogas en México ha contribuido a la violencia en México. Subrayó que no hay pruebas de una política deliberada para cometer u omitir desapariciones.

No obstante, el organismo de la ONU destacó que estos ataques contra civiles no requieren que sean en todo el territorio ni que se originen desde los más altos niveles del gobierno para que sean considerados crímenes de lesa humanidad.

Aunque el Comité acepta que muchas desapariciones son cometidas por el crimen organizado y no por agentes del Estado mexicano, resaltó que cuenta con información “fundamental” que apunta a la participación directa de funcionarios públicos o a su autorización para estos delitos.

El balance forense: 72 mil restos sin identificar y miles de fosas en territorio nacional

El comité destacó que aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no cuenta con datos claros de cuántos casos se tratan de desapariciones forzadas. Recordó que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas clandestinas con más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos. En tanto que otros 72 mil restos humanos no han sido identificados.

Desde su visita en 2021, el Comité destaca que la situación de desaparecidos en México “no ha mostrado una mejora sustancial”

"Tendencioso": Gobierno de México rechaza informe de Naciones Unidas

Mientras que el gobierno de México alegó en su defensa que el informe del Comité de la ONU es “tendencioso” y no toma en cuenta las observaciones ni los avances logrados desde 2019.

“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, señalaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación.

