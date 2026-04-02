Delcy Rodríguez sale de la ‘Lista Clinton’ de EU: ¿Qué es y cuáles sanciones le fueron retiradas?

El Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones financieras y de viaje contra la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mediante una actualización de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en Washington, con el fin de formalizar el deshielo diplomático y facilitar la inversión extranjera tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

El levantamiento de estas medidas ocurre cuando están por cumplirse tres meses del operativo militar del 3 de enero en el que Estados Unidos capturó al dictador, momento en el que Rodríguez asumió las riendas del gobierno.

Aunque la funcionaria ha rechazado la captura de su predecesor, ha mantenido una postura de cooperación y respeto hacia Washington. Tras conocerse la noticia, Rodríguez reaccionó en su cuenta de X afirmando que este es “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, confiando en que esto permita edificar una agenda binacional efectiva y el levantamiento de las sanciones restantes sobre la nación.

Las sanciones, impuestas originalmente en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump, implicaban el congelamiento de bienes en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realizaran negocios con ella, bajo el argumento de que contribuía a la destrucción de la democracia.

En aquel entonces, las restricciones también alcanzaron a Cilia Flores, Vladimir Padrino López y Jorge Rodríguez. Sin embargo, el retiro actual de estas medidas se suma a los acercamientos recientes, donde Rodríguez ha recibido a funcionarios como el secretario de Energía, Chris Wright, y ha promovido reformas petroleras y mineras para atraer capital foráneo.

¿Qué sanciones le fueron retiradas a Delcy Rodríguez?

La salida de Delcy Rodríguez de la 'Lista Clinton' elimina las sanciones financieras que le impedían tener cuentas corrientes, inversiones o realizar transacciones mínimas en suelo estadounidense.

Además, este movimiento del Departamento del Tesoro elimina la prohibición de viaje, lo que representa el primer paso para una reunión presencial entre Rodríguez y Donald Trump. Cabe destacar que, a principios de marzo, ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019, mientras que Trump ha respaldado públicamente la gestión de Rodríguez al frente de Venezuela, calificando su desempeño como "un gran trabajo".

¿Qué es la 'Lista Clinton' y qué implica para un mandatario?

La denominada 'Lista Clinton', cuyo nombre oficial es Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), es la herramienta de presión financiera más severa del Departamento del Tesoro de EU. Estar en ella supone una "muerte civil financiera" a nivel global: de inmediato, cualquier activo, cuenta bancaria o propiedad en suelo estadounidense queda congelado, y se prohíbe bajo pena de ley que cualquier ciudadano o empresa de ese país realice negocios con el sancionado, desde una transacción multimillonaria hasta el pago de un café.

Se le llama así porque en octubre de 1995, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, emitió la Orden Ejecutiva 12978. En ese momento, el gobierno estadounidense buscaba una herramienta más agresiva para atacar el corazón financiero de los grandes grupos criminales, específicamente el Cártel de Cali en Colombia.

Este mecanismo no requiere de una condena judicial previa; es una decisión administrativa basada en criterios de seguridad nacional. Además, aplica la "regla del 50%", donde cualquier empresa propiedad del sancionado queda automáticamente bloqueada.

Para un líder político, aparecer en esta lista significa el aislamiento total del sistema bancario internacional, ya que la mayoría de las instituciones del mundo evitan operar con designados para no ser sancionadas por Washington. Por ello, la salida de Delcy Rodríguez de este registro es el fin de un cerco económico que le permite, por primera vez en años, actuar como una interlocutora financiera válida ante la comunidad internacional.

