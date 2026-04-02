Rusia sorprende al mundo: aplica su primera vacuna contra el cáncer; esto se sabe del caso

Rusia da un paso clave en la lucha contra el cáncer al administrar su primera vacuna personalizada contra el melanoma, un desarrollo que expertos consideran un avance relevante en la oncología de precisión. El tratamiento, denominado por Rusia como Neooncovac, fue aplicado a un paciente de 60 años originario de la región de Kursk, en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología, una de las principales instituciones oncológicas de la nación.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estatales rusos y agencias como TASS, esta vacuna utiliza tecnología de ARN mensajero (mRNA), similar a la empleada en algunas vacunas contra COVID-19, pero que en este caso fue adaptada específicamente al perfil tumoral del paciente.

Russia delivered its 1st personalized cancer vaccine, Neooncovac, to a melanoma patient at the National Medical Research Center for Radiology.

A 60-year-old from the Kursk region received mRNA-based treatment alongside immunotherapy.

Significant advance in precision oncology 🇷🇺💉 pic.twitter.com/fau8dOP6gh — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) April 2, 2026

Oncología en Rusia: ¿Qué hace diferente a esta vacuna contra el cáncer?

A diferencia de los tratamientos tradicionales, Neooncovac es una vacuna completamente personalizada; esto significa que se diseña a partir de las características genéticas del tumor del paciente; el proceso incluye:

Secuenciación genética del tumor

Identificación de mutaciones específicas

Dsarrollo de una vacuna que entrena al sistema inmune para atacar esas células cancerosa.

Este enfoque busca mejorar la eficacia, además de reducir efectos secundarios, en comparación con las terapias más generalizadas.

🇷🇺 #Russie : le premier patient a reçu un vaccin à ARNm personnalisé pour le traitement du cancer



Pour la première fois en pratique clinique, un centre russe a utilisé un vaccin anticancer personnalisé à ARNm, « NEOONCOVAC», chez un patient atteint de mélanome de la peau. pic.twitter.com/OlIGI6Re8k — RT en français (@RTenfrancais) April 1, 2026

¿Cómo fue aplicada la vacuna contra el cáncer en Rusia?

El paciente recibió la vacuna en combinación con inmunoterapia, una estrategia que potencia la respuesta del sistema inmunológico contra el cáncer. Conforme a especialistas del centro médico, esta combinación podría incrementar significativamente la capacidad del cuerpo para reconocer y destruir células malignas, especialmente en casos de melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos.

📍El fármaco, denominado Neooncovac, es una vacuna de ARNm que se administró en el Centro Nacional de Investigación Médica en Radiología (NMIts radiologii) a un paciente de 60 años con melanoma cutáneo (cáncer de piel) originario de la provincia de Kursk. — RT en Español (@ActualidadRT) April 2, 2026

¿Qué dicen los expertos sobre este avance?

Durante años, la comunidad científica internacional ha explorado el uso de vacunas personalizadas contra el cáncer. Instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) señala que este tipo de terapias representan una de las fronteras más prometedoras en oncología.Sin embargo, los expertos también advierten que se trata de etapas iniciales, y que será necesario evaluar:

Resultados clínicos a largo plazo

Seguridad del tratamiento

Posibilidad de escalabilidad.

¿Estamos ante un nuevo tratamiento contra el cáncer?

Este primer caso marca un momento relevante en la evolución de la medicina personalizada, pero aún falta evidencia clínica amplia, el uso de vacunas personalizadas podría transformar el tratamiento de distintos tipos de cáncer en los próximos años; ¿podría esta tecnología convertirse en el estándar global en oncología?

