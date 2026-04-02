¡Indignación en la India! Muere elefante que fue pintado de rosa para una sesión de fotos; piden investigar por maltrato animal

¡Una tragedia que estremece al mundo! En India, un majestuoso elefante, conocido como "Chanchal", perdió la vida tras ser pintado de color rosa para una sesión de fotos en Rajastán; la noticia ha indignado a India y al mundo entero.

El animal fue pintado para "participar" en la sesión de fotos de Julia Buruleva, una fotógrafa y directora proveniente de Rusia, quien ha recibido reclamos en sus redes sociales.

¿Elefante muere misteriosamente? Exigen investigación tras fallecimiento del animal

Al parecer, la muerte de Chanchal, el elefante pintado de color rosa, llegó dos semanas después de las fotografías realizadas en Rajastán, lo que generó una gran indignación entre activistas y usuarios a nivel mundial.

PETA, la organización de derechos de los animales más grande del mundo, pidió que se realizará una investigación ante la muerte del elefante, asegurando que el animal merecía un mejor trato.

"Estimado Ministro de Bosques de Rasjastán: Chnanchal, el elefante que fue pintado de rosa brillante para una sesión de fotos y que había sido esclavizado para paseos, fue reportado misteriosamente muerto", denunció la organización en redes sociales.

Dear Rajasthan Forest Minister Shri @Sanjay4India1, Chanchal, the elephant who was painted bright pink for a photoshoot and who had been enslaved for rides was mysteriously reported dead. PETA India urges an inquiry. Chanchal deserved better!

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You can help elephants like… pic.twitter.com/CVzM9qsAZN — PETA India (@PetaIndia) April 2, 2026

"Es una tradición": Fotógrafa asegura que usó pintura orgánica y que el elefante murió por su edad

Ante las fuertes críticas, Julia Buruleva, artista rusa, aseguro que el pintar elefantes vivos es una tradición cultural en la comunidad de Rajastán, India, afirmando que algo que se practica en el Festival del Elefante en Jaipur, así como en otras ocasiones.

Las declaraciones de la fotógrafa fueron hechas a través de sus redes sociales, acompañadas de una captura de pantalla, en la que se muestra un artículo que explica más detalles sobre la sesión fotográfica.

En el artículo se asegura que el elefante fue presuntamente pintado con polvo orgánico gulaal, comúnmente usado en Holi, que es seguro para los animales. Además, el supuesto dueño de Chanchal confirmó que el color fue lavado en 10 minutos para garantizar la seguridad del animal.

Además aseguran que el elefante falleció en el mes de febrero a los 70 años de edad, por causas naturales.

"Los elefantes han sido decorados y pintados en varios festivales también, pero con gulal y no cualquier pintura de plástico", se puede leer en su publicación de Instagram.

Hasta el momento, se desconoce cuál de las versiones es la oficial, pues las autoridades no han dado una explicación más detallada al respecto.

El polémico video y las fotos del elefante pintado de rosa en la India

El video del elefante pintado de rosa fue compartido en las redes sociales de Julia Buruleva, así como las fotografías finales de esta sesión. En la publicación, la artista rusa contó su experiencia.

"Probablemente valió la pena venir a la India solo para esta sesión de fotos", comentó la fotógrafa en sus redes sociales.