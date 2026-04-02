VIDEO: Así fue el rescate de una perrita en Nueva Zelanda; pasó una semana perdida en las montañas

Con ayuda de un helicóptero, expertos lograron el rescate de una perrita Border Collie llamada Molly, quien llevaba una semana extraviada en los espesos bosques de Nueva Zelanda.

El milagroso rescate de Mollie: Una semana perdida en los bosques de Nueva Zelanda

Todo comenzó cuando Jessica Johnston, la dueña de Molly, cayó más de 54 metros por una cascada durante una caminata. Johnston resultó gravemente herida en el accidente, lo que dejó a la mascota sola en la naturaleza hostil.

La noticia del perro desaparecido se viralizó rápidamente entre los residentes locales y amantes de las mascotas. Días después, la empresa Precision Helicopters Ltd. se ofreció a participar en la búsqueda. Matt Newton, piloto de la compañía, lideró las operaciones aéreas en la zona boscosa.

This is Molly. She was finally found a week after her human fell down a 180-foot waterfall while hiking together in New Zealand. Her human was badly injured and rescued by helicopter, but Molly was missing. A week later, Molly was found at the base of the waterfall and reunited… pic.twitter.com/2YOsI5xGsA — WeRateDogs (@dog_rates) March 31, 2026

“Cada vez que había una noche lluviosa y tormentosa, pensaba en el perro y en cómo sería vivir en la selva, preguntándome si aún podría estar vivo”, declaró Newton.

El equipo enfrentó condiciones difíciles, pero persistió con vuelos repetidos en la zona. Exploradores y voluntarios también se unieron, para ampliar la cobertura en un terreno montañoso y remoto cerca de cascadas y ríos.

Operación aérea: Cómo Precision Helicopters logró localizar a Mollie en la selva

Newton y su equipo sobrevolaron el área en tres ocasiones sin éxito inicial. Sin embargo, reunieron al grupo adecuado y esperaron el día perfecto con buen clima. “Una vez que conseguimos a las personas correctas a bordo y el día ideal, dimos en el clavo”, explicó el piloto.

Finalmente, localizaron a Molly en una condición sorprendentemente buena. Newton cree que la perra sobrevivió cazando zarugüeyas o animales ferales en la selva.

El rescate ocurrió en un claro boscoso, donde el helicóptero aterrizó para extraerla de forma segura. Imágenes del momento muestran a Molly agitada pero ilesa, con pelaje embarrado por la exposición al clima.

"Abrumadoramente emotivo": Las palabras del piloto tras el hallazgo de la Border Collie

El piloto no ocultó su alegría al verla en persona. “Verla en carne y hueso, viva y bien, fue abrumadoramente emotivo. Sí", confesó Newton con voz conmovida.

