Familia de Honduras enfrenta acusación de narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de tres miembros de una familia de Honduras que enfrentan una acusación por narcotráfico.

Con la recompensa de 5 millones de dólares por cada uno, EU busca el arresto y condena de Herlinda Bobadilla y sus dos hijos, Tito Montes Bobadilla y Juan Carlos Montes Bobadilla.

Desde el 2015, los tres enfrentan la acusación de un jurado federal del Distrito Este de Virginia “por cargos derivados de su papel como figuras destacadas en una operación de narcotráfico”, explica un comunicado de prensa.

Eu ofrece recompensa por información de familia de Honduras que enfrenta acusación por narcotráfico

El 8 de octubre de 2015, un gran jurado federal emitió una acusación contra Erlinda Ramos-Bobadilla, alías la Chinda, de 61 años, y sus dos hijos por cargos de narcotráfico.

Según documentos judiciales y alegatos en la acusación, desde 2006 hasta la fecha de la acusación en 2015 los señalados eran presuntamente líderes en la organización de narcitráfico Montes-Bobadilla (DTO), o “Los Montes”, uno de los cárteles de la droga más grandes de Honduras.

La organización delictiva, que operaba al interior de Honduras, recibía cargamentos de cocaína a través de barcos, aviones clandestinos e incluso submarinos de proveedores sudamericanos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, “los envíos individuales supuestamente transportaban cientos y, a veces, más de 1.000 kilogramos de cocaína […] en estrecha colaboración con otras organizaciones de narcotráfico” para importar en Honduras y transportarla al norte a través de Centroamérica y México hacia Estados Unidos.

Luego de darse a conocer el aviso, autoridades de Honduras dijeron que se encuentran trabajando junto a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos para apoyar en la captura de los requeridos.