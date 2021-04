VIDEO: Tos cada 2 segundos, la secuela de Covid-19 que sufre una joven

El nuevo coronavirus puede generar múltiples consecuencias en la salud de quienes lo padecen, algunas aún son desconocidas para los especialistas, como el caso de una adolescente de Murcia, España, quien padece una extraña secuela de Covid: tos cada dos segundos.

Verena García, de 16 años, lleva seis meses tosiendo cada dos segundos desde octubre de 2020 cuando dio positivo a Covid-19, lo que ha transformado su vida, ya que no puede realizar sus actividades como comer o acudir a la escuela.

La adolescente contó que tres días después de los primeros síntomas de la enfermedad, comenzó a tener un dolor fuerte de garganta y a presentar una fuerte tos que parecía que iba a desmayarse.

De acuerdo con medios locales, la joven ha sido sometida a diversos estudios para conocer si la tos persistente es una secuela de Covid de origen neurológico, aunque hasta el momento su diagnóstico no es claro.

“Mi vida ha cambiado completamente, no puedo ir a clases, no puedo hacer todo lo que me gustaría hacer”, declaró la joven que era interrumpida cada dos segundos por la tos.

La joven explicó que el único momento en que puede dejar de toser es cuando duerme, pero recién despierta comienza con esa tos, incluso su familia aseguró que no puede comer, ya que una vez que ingiere el alimento lo devuelve.

Además de esta tos persistente, otra secuela de Covid que ha sufrido la joven, como otros pacientes recuperados, son el dolor de articulaciones, mareo y dolor de cabeza, aunque esta tos ha provocado que no pueda leer ni escuchar bien.

🔴 Verena García, adolescente de 16 años, se contagio de Covid en el colegio y ha desarrollado una tos persistente. Solo deja de toser cuando duerme.



"Es un problema neurológico, es un ejemplo de que los niños y los adolescentes también deben tener cuidado con la Covid"#EnJake pic.twitter.com/WePxfMlInj — En Jake (@enjakeETB) April 30, 2021

Secuelas de Covid-19 más comunes

Una secuela es un daño producido en alguna parte del organismo que puede prolongarse por un largo periodo o durante la vida de una persona.

La lista de algunas secuela de Covid en las personas que la padecieron la enfermedad cada vez crece más, pero las más comunes son afecciones en los pulmones como la fibrosis, pérdida del olfato y el gusto (anosmia), caída del cabello, ansiedad, alteraciones cardiacas y renales, deterioro de la memoria, dificultad para respirar, entre otras; incluso un estudio reciente reveló que los pacientes tienen 60% más probabilidad de morir en los siguientes seis meses tras padecer Covid-19.

