Salud en números rojos: Exhiben el colapso operativo y financiero en el Hospital General de México

El diputado y especialista en salud, el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, encendió las alarmas sobre la severa crisis operativa y el colapso financiero que enfrenta el Hospital General de México "Dr. Eduardo Licéaga". De acuerdo con datos del propio Informe de Autoevaluación del nosocomio correspondiente al periodo de enero a junio de 2026, así como denuncias directas del personal de la institución, el centro médico padece un drástico recorte en su plantilla y en la atención a pacientes:



Recorte de personal y vacantes: Se registraron 76 médicos menos y la eliminación de 179 plazas. Actualmente, el nosocomio acumula 312 plazas vacantes y 108 plazas de enfermería pendientes de cubrir.

Se registraron 76 médicos menos y la eliminación de 179 plazas. Actualmente, el nosocomio acumula 312 plazas vacantes y 108 plazas de enfermería pendientes de cubrir. Reducción de cirugías: Se realizaron mil 75 procedimientos quirúrgicos menos, lo que representa una caída del 6.5% en comparación con periodos anteriores.

Se realizaron mil 75 procedimientos quirúrgicos menos, lo que representa una caída del 6.5% en comparación con periodos anteriores. Caída en estudios y laboratorios: Los estudios de laboratorio disminuyeron un 21.3% y las pruebas especializadas se redujeron un 25.2%. Específicamente, las pruebas inmunológicas cayeron un 38.3%, los marcadores tumorales un 59.8% y las transfusiones de sangre y hemoderivados un 4.5%.

Los estudios de laboratorio disminuyeron un 21.3% y las pruebas especializadas se redujeron un 25.2%. Específicamente, las pruebas inmunológicas cayeron un 38.3%, los marcadores tumorales un 59.8% y las transfusiones de sangre y hemoderivados un 4.5%. Jornadas de sobrecargo: Ante la falta de anestesiólogos y enfermeras para mantener los quirófanos operativos, la administración tuvo que autorizar 126 mil 943 horas extraordinarias y suplencias durante el primer semestre.

Ante la falta de anestesiólogos y enfermeras para mantener los quirófanos operativos, la administración tuvo que autorizar 126 mil 943 horas extraordinarias y suplencias durante el primer semestre. Servicios clausurados: El programa de trasplantes acumula dos meses cerrado por falta de presupuesto y diversas áreas del hospital no cuentan con servicio de radioterapia desde 2019.

¡Menos médicos, menos cirugías y menos estudios! Esta es la situación que denuncian los trabajadores del Hospital General de México y que confirma su propio informe de enero a junio de 2026.



❌76 médicos menos y 179 plazas eliminadas.

❌312 plazas vacantes y 108 de enfermería… https://t.co/EQvV1lv81k pic.twitter.com/SlPbqxMxVD — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) October 28, 2026

Déficit millonario y opacidad frente al discurso oficial de salud

En el rubro financiero, el doctor Éctor Jaime expuso que la institución enfrenta presiones presupuestales por un monto total de 2 mil 254 millones de pesos. El informe oficial del propio hospital reconoce un boquete de mil 344 millones de pesos en adeudos y facturas pendientes de ejercicios anteriores y de lo que va de 2026, sumado a la urgencia de contar con 910 millones de pesos adicionales solo para mantener la gratuidad de los servicios durante el segundo semestre.

El legislador enfatizó que estas cifras desmontan la narrativa del gobierno federal sobre la consolidación de un sistema de salud de excelencia. Remarcó que no se puede presumir una mejora en la atención médica cuando a los hospitales públicos más importantes del país les faltan médicos, reducen procedimientos quirúrgicos e interrumpen tratamientos de manera continua, exigiendo que se asignen recursos inmediatos en lugar de discursos.

