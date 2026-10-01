¿Nuevo mes, nuevas reglas? Hoy No Circula este 1 de octubre en CDMX y Edomex

Arranca octubre y, si tienes pensado salir en automóvil este jueves, hay algo que debes revisar antes de encender el motor, el calendario del Hoy No Circula. La restricción se mantiene en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que algunos vehículos tendrán que quedarse en casa.

La medida busca reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Por eso, antes de comenzar el día, consulta qué automóviles tienen prohibido circular, cuáles están exentos y de cuánto puede ser la multa por incumplir el programa.

¿Qué autos no circulan este jueves 1 de octubre?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este jueves deben suspender su circulación los vehículos que tengan las siguientes características:



Engomado: verde.

Terminación de placas: 1 y 2.

Holograma: 1 y 2.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas donde opera el programa.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles tienen que modificar sus planes para este inicio de mes. Entre los vehículos exentos de las restricciones se encuentran:



Autos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Unidades de emergencia y servicios urbanos.

Vehículos con permiso para personas con discapacidad.

Los automóviles con placas de otros estados también deben considerar las disposiciones del programa cuando circulen por la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si tu vehículo tiene restricciones y decides utilizarlo, podrías recibir una sanción económica.

La multa por incumplir el Hoy No Circula va de las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con la información proporcionada para el programa.

Por ello, antes de salir de casa, revisa el engomado, la terminación de tus placas y el holograma de tu automóvil.

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas en la medida.

En el Valle de Toluca, la restricción incluye localidades como Metepec, Lerma, Toluca, Zinacantepec y San Mateo Atenco.

También contempla municipios de la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, entre ellos Capulhuac, Xalatlaco y Tianguistenco.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, el programa incluye demarcaciones como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tecámac, entre otras.