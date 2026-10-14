Hoy No Circula se suspende este 14 de octubre solo para estos autos: a quiénes no aplica

La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se reporta como moderada, pero no basta para suspender el Hoy No Circula de este miércoles 14 de octubre. No obstante, algunos autos quedan fuera de estas restricciones.

Recuerda que el programa se aplica a las 16 alcaldías de la capital y en más de 40 municipios del Edomex, por lo que no importa si circulas con placas foráneas, autoridades podrían llegar a multarte.

Hoy No Circula: ¿Qué autos circulan este miércoles 14 de octubre?

El programa ambiental busca controlar la contaminación del aire restringiendo el tráfico de los vehículos que más emisiones generan. Que ciertos autos sí pueden circular todos los miércoles se basa principalmente en dos factores: su nivel de tecnología contaminante y la terminación de su placa.

Para este miércoles, el Hoy No Circula levanta sus restricciones a estos autos:



Holograma 00 y 0 (Exentos): Circulan todos los días sin restricción.

Vehículos eléctricos e híbridos: Exentos del programa.

Vehículos con engomado amarillo, rosa, verde o azul (terminaciones de placa distintas a 3 y 4).

Motocicletas.

Vehículos de transporte público, emergencia, médicos, servicios funerarios y transporte escolar con autorización.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Autos que NO pueden circular todos los miércoles

¡Toma nota! La Secretaría del Medio Ambiente establece que estos vehículos quedan fuera de circulación todos los miércoles del mes de octubre:



Autos con engomado rojo

Autos con terminación de placas 3 y 4

Holograma de Verificación 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00. Una vez que termine este periodo, los automovilistas podrán transitar libremente, siempre y cuando el auto circule al día siguiente.

Programa Hoy No Circula: Los coches que no circulan hoy miércoles 25 de septiembre en CDMX y Edomex

¿Cuánto pagaré de multa por el Hoy No Circula?

En 2026, las multas por incumplir el Hoy No Circula se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual se fijó este año en 117.31 pesos.



Mínimo: 20 UMAs, que equivale en 2 mil 346 pesos.

Máximo: 30 UMAs, que va hasta los 3 mil 519 pesos.

Esto aplica tanto por circular en tu día normal como por no respetar el Doble Hoy No Circula durante contingencia ambiental.

Calendario completo del Hoy No Circula

El calendario del programa suele cambiar según la terminación de placa y color de engomado; especialmente el Hoy No Circula sabatino. A continuación, te compartimos el cronograma según el día:



Lunes: Engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6

Martes: Engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8

Miércoles: Engomado color rojo y placas 3 y 4

Jueves: Engomado color verde y terminación de placas 1 y 2

Viernes: Engomado color azul y placas 9 y 0

Los sábados la regla depende de si la placa es impar o par, y todos los vehículos con holograma 2 también tienen restricciones.