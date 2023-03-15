Autos que descansan por el Hoy No Circula este miércoles 15 de marzo de 2023 en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula es un proyecto vehicular con el fin de reducir la contaminación atmosférica, aplicado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México; Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice cuáles son los autos que descansan este miércoles.

No olvides revisar qué autos que descansan este miércoles 15 de marzo, ya que de acuerdo con lo establecido en el calendario, los miércoles no circulan los coches que tengan engomado rojo y con terminación de placa 3 o 4, siempre y cuando tengan pegado el holograma 1 y 2. Estas restricciones están vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué coches no circulan hoy miércoles 15 de marzo?

Hologramas 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Los coches que no circulan hoy miércoles 25 de septiembre en CDMX y Edomex

Para los coches que son foráneos de CDMX y Edomex, te recordamos que estos descansan de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana sin excepeción; mientras que los que tengan terminación de placas 3 y 4 no podrán circular este miércoles 15 de marzo entre las 5 y las 22 horas, sin importar el color del engomado.

De igual forma te recordamos que los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son aquellos que tengan holograma 0, 00, además de eléctricos e híbridos, según la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

¿En qué municipios del Edomex aplica el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, los vehículos que descansan este miércoles son los que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Las restricciones aplican en el Edomex de las 5:00 a las 22:00 horas en los siguientes 18 municipios:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cuánto cuesta la multa por circular en Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades de tránsito de la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, se indica que la sanción económica es de más de mil pesos aproximadamente; además de que la multa involucra que el vehículo sea remitido al corralón.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué vehículos están exentos del Programa Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), el programa tiene excepciones para los autos que sí pueden circular, pues están exentos los siguientes tipos de vehículos:



Eléctricos, híbridos o que utilicen gas natural

Aquellos con holograma 0 y 00

Los que tienen placa para personas con discapacidad

Los de servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los de transporte escolar o de pasajeros

Los destinados a la seguridad pública y/o protección civil

¿Qué autos tienen que hacer la verificación en marzo de 2023 en CDMX?

¡No olvides la verificación de tu coche! Te recordamos que este mes de marzo en la Ciudad de México (CDMX) los autos que tendrán que verificar son los que tengan los siguientes engomados y terminación de placas:

