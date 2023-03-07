¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este 7 de marzo de 2023 en CDMX y Edomex?

Antes de salir de casa en automóvil, te recordamos cuáles son los autos que no circulan los martes por el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), el cual se encuentra activo entre las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

Según indica el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), para este martes 7 de marzo los autos con Hoy No Circula son los que tengan engomado rosa y con terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2. Por lo que cualquier auto con estas especificaciones tendrán prohibido circular dentro de las 16 alcaldías de la CDMX y de los 18 conurbados del Edomex.

Te recordamos que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos que tengan holograma "0" y "00", además de los eléctricos e híbridos, según indica el programa.

¿Qué coches no circulan hoy martes 7 de marzo?

Que tengan engomado rosa.

Con terminación de placas 7 y 8.

Que tengan los hologramas 1 y 2.

Autos foráneos con terminación 7 y 8.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 11 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex?

Respeto a los coches que son foráneos para la CDMX y la zona conurbada del Edomex, estos descansan de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana sin excepeción; mientras que los que tengan terminación de placas 7 y 8 no podrán circular este martes 7 de marzo entre las 5 y las 22 horas, sin importar el color del engomado.

¿De cuánto es la multa por circular en Hoy No Circula?

Según marca la ley de la Ciudad de México, se establece que la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, se indica que la sanción económica es de más de mil pesos aproximadamente; además de ser acreedores al traslado del vehículo al corralón.

De igual forma cabe mencionar que la multa es la misma aún si se impone el Doble Hoy No Circula en el Valle de México, producto de una Contingencia Ambiental, la cual no está activada para mañana martes 7 de marzo.

¿En qué municipios del Edomex aplican el Hoy No Circula para hoy martes?

Respecto a los municipios del Edomex que están incluidos en el programa Hoy No Circula, este martes 7 de marzo no pueden circular los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, con holograma 1 y 2 en las siguientes demarcaciones:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

De acuerdo con los objetivos del programa Hoy No Circula, las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino para el 11 de marzo de 2023

Respecto a las restricciones para el fin de semana, te recordamos que existe el programa Hoy No Circula Sabatino, el cual establece que para el próximo sábado 11 de marzo, los autos que tendrán que descansar son los que tengan holograma 1, con terminación de placa PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

El horario del programa Hoy No Circula Sabatino son las mismas que aplican para la semana, es decir, de las 5:00 a las 22:00 horas; mientras que durante el domingo se suspende el programa.

¿Qué autos tienen que hacer la verificación en marzo de 2023 en CDMX?

¡Que no se te pase la verificación vehicular! Te recordamos que este mes de marzo en la Ciudad de México (CDMX) los autos que tendrán que verificar son los que tengan los siguientes engomados y terminación de placas:

