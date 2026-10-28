¡Evita sustos! Hoy No Circula sorprende y así operará este 28 de octubre

Antes de salir de casa este miércoles 28 de octubre de 2026, los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deben revisar si su vehículo tiene restricciones para circular. El programa Hoy No Circula establece limitaciones de acuerdo con el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

Conocer estas características permite planear los traslados y evitar sanciones por incumplir las disposiciones ambientales. El horario habitual del programa es de las 5:00 a las 22:00 horas, de lunes a sábado.

Hoy No Circula del miércoles 28 de octubre: ¿qué autos descansan?

De acuerdo con el calendario ordinario de los miércoles, los vehículos que deben suspender su circulación son los que reúnen las siguientes características:



Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Los conductores deben comprobar que su automóvil no se encuentre dentro de las restricciones antes de utilizarlo. Asimismo, es importante consultar los avisos de las autoridades ambientales para conocer si existe alguna disposición extraordinaria que modifique el programa habitual.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también opera en municipios del Estado de México, además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En territorio mexiquense, las restricciones abarcan el Valle de México, el Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec



Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco



¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular en un día en el que el vehículo tiene restringido el tránsito puede derivar en una sanción económica. El monto depende de la entidad donde se cometa la infracción.

En la Ciudad de México, la multa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos con el valor vigente en 2026.

En el Estado de México, la sanción por circular en un día restringido es de 20 UMA, equivalente a aproximadamente 2 mil 346 pesos