Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan este sábado 8 de abril de 2023?

¿Vas a salir por Semana Santa 2023? Si viajas a la Ciudad de México o circulas en zonas del Estado de México (Edomex) entonces toma tus precauciones porque el programa Hoy No Circula Sabatino aplicará en las 16 delegaciones de la capital del país; Aquí te decimos qué terminación de placas descansa este sábado 8 de abril de 2023.

Los fines de semana el programa Hoy No Circula también se encuentra vigente y este Sábado de Gloria no será la excepción porque iniciará en punto de las 5:00 a las 22:00 horas, contemplando también a los 18 municipios conturbados del Edomex, tal y como ocurre el resto de la semana.

¡Mantente alerta! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula este sábado 8 de abril son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Hoy No Circula se suspende en Sábado Santo?

El programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este Sábado de Gloria al ser el segundo sábado del mes, los vehículos que descansan este 8 de abril de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué coches SÍ circulan hoy sábado 1 de abril de 2023?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN este sábado 8 de abril de 2023 en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que contengan las siguientes especificaciones:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

¡Que no te toma por sorpresa! El programa Hoy No Circula Sabatino aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), este Sabado Santo, pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir las emisiones de ozono en la CDMX y Edomex|Pixabay

¿Los autos foráneos descansan por el Hoy No Circula en Semana Santa?

El Programa Hoy No Circula aplicará de manera normal en la Ciudad de México, por lo que los vehículos locales deberán acatar las restricciones este Sábado de Gloria, tal y como lo han hecho durante el transcurso de la Semana Santa 2023.

Aunque el programa se encuentra activo, en Semana Santa los únicos vehículos que tendrán libre circulación en la capital del país, así como la zona aledaña del Valle de México, serán aquellos que carros foráneos que cuenten con el Pase Turístico.

Cabe destacar que la circulación de vehículos foráneos que no cuenten con el Pase Turístico, aplicará con las mismas restricciones, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.